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应用软件服务及现代化
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构建现代化的应用程序

利用软件和平台化解决方案，加速推进应用程序的现代化。
在新常态下，当代的企业亟需转型当前业务，从而赋能创新，打造高韧性企业。这一迫切需求正在加速转型计划日程。
在高知特，我们的应用程序现代化服务可帮助您，在日益数字化的世界保持敏捷弹性。通过集合全套的加速器工具、平台和合作伙伴解决方案，全面助力您打造现代化的核心业务应用。结果与成效：企业做好迎接数字化新常态的准备。
高知特荣膺HFS“应用现代化服务提供商”榜首

HFS肯定了，高知特在实施服务、创新能力、与HFS OneOffice™ 数字转型愿景契合度、客户满意度反馈等诸多方面，从一众行业领先提供商中脱颖而出。

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高知特领导人谈客户应用现代化的挑战和影响

继高知特的全球应用程序现代化服务排名第一之后，在本期 Unfiltered Stories报告中，Cognizant Application Services 的首席技术官 Srini Thiagarajan、Cognizant Digital Engineering 的产品主管 Aurimas Adomavicius 和 Cognizant Application Services 的全球战略主管 Saleha Williams 与 HFS 研究负责人 Joel Martin 讨论推动应用程序现代化工作的因素、挑战和来自一线的故事。

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应用赋能业绩增长和业务创新

作为您值得信赖的顾问及合作伙伴，我们致力于提供端到端的应用现代化服务，助力您向云和敏捷开发环境迈进。

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典型案例

保险

保险公司通过更快的报价到购买流程增加收入
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公用事业

通过应用整合服务，客户体验得到极大地提升
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信息沟通

标准化计费系统让运营效率得到大幅提升
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医疗

智能自动化让投资回报率提高了2.5倍
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服务

推动数字化用户体验和业务成果

我们致力于为您构建符合现代化业务需要的应用程序，通过利用现代化的软件工程开发理念、自主开发的平台化资产、长期积累的深厚行业领域知识、以及丰富的战略合作伙伴生态网络， 我们致力于帮助企业最大限度地挖掘数字化价值，从而释放前所未有的竞争力。

打造现代化业务所需的企业敏捷性

利用现代化的软件设计开发理念和低代码解决方案，基于高知特的智慧设计开发平台，我们致力于帮助企业利用先进的技术构建以业务为中心的定制化应用程序组合资产，从而不断保持领先。

  • 平台驱动的智能发展
    使用我们的 AI 注入平台 Cognizant® 生命周期工程加速平台，通过快速开发开发以业务为中心的应用程序。
     
  • 云原生开发
    利用云优先和以配置文件来驱动的开发策略，我们助力企业开发具有灵活架构的云原生应用程序，不断保持数字化势头。
     
  • 公民开发
    利用数字化知识，结合POD交付模式， 赋能企业打造全民开发能力，实现更加广泛的数字化

以可预见的成果加速数字化转型

使用我们的 Cognizant® Modernization Acceleration Platform、高知特云加速平台和扩展的第三方工具，实现应用程序现代化、提高技术价值、利用基于云的开发并开发您的数字产品组合。

  • 应用向云迁移
    以平台化的方法将应用向云迁移，使应用做好数字化的准备，同时实现高度的敏捷性、弹性、伸缩性、和经济效益。
     
  • 遗留应用和系统现代化
    依托全自动化工具和方法，对遗留应用和系统进行现代化改造，从而构建一个经济高效的、符合现代化业务需求的应用平台。 
  • 升级技术栈
    利用自动化评估和修复工具，实现对既有技术栈的高效升级和应用迁移。
     
  • 以业务为主导的应用现代化
    利用我们的数字足迹诊断工具，助力企业加速释放未来业务价值，加快市场进入速度。

消除技术债，扩大自动化技术的采用，为转型助力

通过应用智能自动化技术，结合我们自主开发的平台化技术债管理框架，我们致力于帮助企业实现高度工业化的应用管理效率，节省高达50%的应用运维开支目标，从而更好地资助应用现代化项目。

  • 平台化的应用运维管理服务
    利用高知特自主开发的智能平台Cognizant AppLens® ，助力企业对应用采取标准化和规模化运维管理，从而保障应用程序持续保持最佳性能。

  • 技术债自动化管理服务
    减少应用技术债，扩大自动化采用程度，降低整体应用投资成本。

  • SRE转型
    利用高效的站点可靠性工程 (SRE) 等一些现代开发理念和方法，实现企业所需的敏捷性、效率和可靠性。

推动者

借助强大的开发工具链更快地实现现代化

我们的技术推动者可帮助您的企业提高相关性并延长应用程序生命周期，实现“一次成功”的设计方法，并统一您的现代化战略和执行。

平台驱动的应用策略

Cognizant AppLens 是一个基于人工智能的平台，它使用智能、数据驱动和基于上下文的解决方案，使您能够端到端地推动应用程序策略，从而延长应用程序的使用寿命和产量。AppLens 成为您的“单一事实来源”，帮助您构建一个整合所有资产、工具和价值创造者的有凝聚力的交付生态系统，同时弯曲您的 IT 运营费用曲线。AppLens 基于部署在大数据环境中并加载了约 100,000 个预定义业务规则的 ML 算法，促进了端到端的零维护策略。借助 AppLens，您可以使用数据驱动的方法提高业务相关性并延长应用程序的生命周期。

平台驱动的智能发展

Cognizant Lifecycle Engineering Acceleration Platform 是一个基于 AI 的基于 BOT 的平台，它使用 AI、ML 和 NLP 技术，并为您的开发工具链带来多年的业务、技术、功能经验和新技术原型。它允许与其他 Cognizant IP、合作伙伴 IP 和您的开发生态系统无缝集成，以提供基于 AI 的工程信息，从而在您的开发生命周期阶段实现“一次成功”的设计方法。

用于制定现代化战略的工业化、洞察力驱动的方法

Cognizant Modernization Acceleration Platform 是一个统一的综合平台，通过在整个现代化生命周期中利用专有 IP 和合作伙伴工具来定义和协调您的现代化战略和执行。我们的平台支持自动发现、投资组合分析和执行规划，以推导现代化战略，并通过使用现代化加速工具包进一步支持上下文解决方案推荐，以加快执行速度。

IT 可观察性与业务的链接成果

Cognizant® Business Outcomes & Experience Dashboard (CBXD) 是可定制的单一事实来源，可改善业务成果，它使用全栈可观察性提供对业务流程健康状况的可见性。深入了解整个企业的 IT 节点的六个级别，并获得有助于您预测问题并在问题发生之前采取行动的洞察力。

我们与 Cisco AppDynamics 的合作伙伴关系增强了 CBXD 的力量，使我们能够将 IT 源链接到仪表板以实现实时可见性、预测和修复。超越监控 IT 指标，高效且有效地影响重要的 KPI。

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最新洞见

《观点》

将业务关键型大型机应用程序迁移到云端

为了满足其增长目标和客户不断提高的期望，Venerable 需要对 1980 年代的核心应用程序进行现代化改造。为此，它创建了一个以 Amazon Web Services 为中心的合作伙伴技术生态系统，以快速升级其云迁移游戏。

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工业化零应用维护

通过应用严格和自动化的方法来支持应用程序，IT 组织可以减少支出、提高修复准确性、最大限度地减少整个产品组合中的应用程序债务、释放资源用于更具战略性的业务需求并提高应用程序产量以提供更好的业务成果。

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微服务架构在实施过程中的常见陷阱与挑战

微服务是数字化应用构建过程中最常用的设计方法。

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娱乐视频内容媒体提供商的持续交付运营模式：构建一个软件“价值交付工厂”

为了与数字流媒体原生竞争，视频提供商需要建立一个精简、无浪费的管道来快速交付软件

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博客文章

消除应用现代化之痛

随着企业对应用现代化日益迫切的需求，以应对瞬息万变的时代，本篇文章将具体介绍企业可以如何克服其中的普遍挑战。

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博客文章

企业若要开展应用现代化，首先需要找到自身适合的节奏

业务受影响，流程发生变化，项目被搁置。

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合作伙伴

我们与世界领先的企业建立合作伙伴关系和战略联盟关系，扩展我们的服务范畴，从而为客户提供全面的解决方案。与世界领先企业展开战略联盟，使得我们能够为您的业务和IT挑战提供完整的解决方案。

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