应用软件服务及现代化
服务
推动数字化用户体验和业务成果
我们致力于为您构建符合现代化业务需要的应用程序，通过利用现代化的软件工程开发理念、自主开发的平台化资产、长期积累的深厚行业领域知识、以及丰富的战略合作伙伴生态网络， 我们致力于帮助企业最大限度地挖掘数字化价值，从而释放前所未有的竞争力。
打造现代化业务所需的企业敏捷性
利用现代化的软件设计开发理念和低代码解决方案，基于高知特的智慧设计开发平台，我们致力于帮助企业利用先进的技术构建以业务为中心的定制化应用程序组合资产，从而不断保持领先。
- 平台驱动的智能发展
使用我们的 AI 注入平台 Cognizant® 生命周期工程加速平台，通过快速开发开发以业务为中心的应用程序。
- 云原生开发
利用云优先和以配置文件来驱动的开发策略，我们助力企业开发具有灵活架构的云原生应用程序，不断保持数字化势头。
- 公民开发
利用数字化知识，结合POD交付模式， 赋能企业打造全民开发能力，实现更加广泛的数字化
以可预见的成果加速数字化转型
使用我们的 Cognizant® Modernization Acceleration Platform、高知特云加速平台和扩展的第三方工具，实现应用程序现代化、提高技术价值、利用基于云的开发并开发您的数字产品组合。
- 应用向云迁移
以平台化的方法将应用向云迁移，使应用做好数字化的准备，同时实现高度的敏捷性、弹性、伸缩性、和经济效益。
- 遗留应用和系统现代化
依托全自动化工具和方法，对遗留应用和系统进行现代化改造，从而构建一个经济高效的、符合现代化业务需求的应用平台。
- 升级技术栈
利用自动化评估和修复工具，实现对既有技术栈的高效升级和应用迁移。
- 以业务为主导的应用现代化
利用我们的数字足迹诊断工具，助力企业加速释放未来业务价值，加快市场进入速度。
消除技术债，扩大自动化技术的采用，为转型助力
通过应用智能自动化技术，结合我们自主开发的平台化技术债管理框架，我们致力于帮助企业实现高度工业化的应用管理效率，节省高达50%的应用运维开支目标，从而更好地资助应用现代化项目。
- 平台化的应用运维管理服务
利用高知特自主开发的智能平台Cognizant AppLens® ，助力企业对应用采取标准化和规模化运维管理，从而保障应用程序持续保持最佳性能。
- 技术债自动化管理服务
减少应用技术债，扩大自动化采用程度，降低整体应用投资成本。
- SRE转型
利用高效的站点可靠性工程 (SRE) 等一些现代开发理念和方法，实现企业所需的敏捷性、效率和可靠性。
推动者
借助强大的开发工具链更快地实现现代化
我们的技术推动者可帮助您的企业提高相关性并延长应用程序生命周期，实现“一次成功”的设计方法，并统一您的现代化战略和执行。
平台驱动的应用策略
Cognizant AppLens 是一个基于人工智能的平台，它使用智能、数据驱动和基于上下文的解决方案，使您能够端到端地推动应用程序策略，从而延长应用程序的使用寿命和产量。AppLens 成为您的“单一事实来源”，帮助您构建一个整合所有资产、工具和价值创造者的有凝聚力的交付生态系统，同时弯曲您的 IT 运营费用曲线。AppLens 基于部署在大数据环境中并加载了约 100,000 个预定义业务规则的 ML 算法，促进了端到端的零维护策略。借助 AppLens，您可以使用数据驱动的方法提高业务相关性并延长应用程序的生命周期。
平台驱动的智能发展
Cognizant Lifecycle Engineering Acceleration Platform 是一个基于 AI 的基于 BOT 的平台，它使用 AI、ML 和 NLP 技术，并为您的开发工具链带来多年的业务、技术、功能经验和新技术原型。它允许与其他 Cognizant IP、合作伙伴 IP 和您的开发生态系统无缝集成，以提供基于 AI 的工程信息，从而在您的开发生命周期阶段实现“一次成功”的设计方法。
用于制定现代化战略的工业化、洞察力驱动的方法
Cognizant Modernization Acceleration Platform 是一个统一的综合平台，通过在整个现代化生命周期中利用专有 IP 和合作伙伴工具来定义和协调您的现代化战略和执行。我们的平台支持自动发现、投资组合分析和执行规划，以推导现代化战略，并通过使用现代化加速工具包进一步支持上下文解决方案推荐，以加快执行速度。
IT 可观察性与业务的链接成果
Cognizant® Business Outcomes & Experience Dashboard (CBXD) 是可定制的单一事实来源，可改善业务成果，它使用全栈可观察性提供对业务流程健康状况的可见性。深入了解整个企业的 IT 节点的六个级别，并获得有助于您预测问题并在问题发生之前采取行动的洞察力。
我们与 Cisco AppDynamics 的合作伙伴关系增强了 CBXD 的力量，使我们能够将 IT 源链接到仪表板以实现实时可见性、预测和修复。超越监控 IT 指标，高效且有效地影响重要的 KPI。
合作伙伴
我们与世界领先的企业建立合作伙伴关系和战略联盟关系，扩展我们的服务范畴，从而为客户提供全面的解决方案。与世界领先企业展开战略联盟，使得我们能够为您的业务和IT挑战提供完整的解决方案。
欢迎咨询
我们致力于帮助您准确预测市场需求，即时采取下一步行动。
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.