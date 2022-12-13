应用软件服务及现代化

平台驱动的应用策略

Cognizant AppLens 是一个基于人工智能的平台，它使用智能、数据驱动和基于上下文的解决方案，使您能够端到端地推动应用程序策略，从而延长应用程序的使用寿命和产量。AppLens 成为您的“单一事实来源”，帮助您构建一个整合所有资产、工具和价值创造者的有凝聚力的交付生态系统，同时弯曲您的 IT 运营费用曲线。AppLens 基于部署在大数据环境中并加载了约 100,000 个预定义业务规则的 ML 算法，促进了端到端的零维护策略。借助 AppLens，您可以使用数据驱动的方法提高业务相关性并延长应用程序的生命周期。