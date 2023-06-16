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布局人工智能战略
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我们帮助您为未来重新布局战略

要迅速采取行动并从人工智能中实现更多价值，压力可想而知。然而，领导者面临着无数选择和复杂性的挑战，很难决则从哪里入手。

我们可以帮助您打破束缚，务实地重新构建您的业务—数据、IT 堆栈、人才模型和运营—以适应人工智能无处不在的未来，让您自信地取得领先并保持竞争优势。

从人工智能愿景到实现规模化

领导者必须摒弃投机取巧的想法，务实的规划并落实新的转型。

人才和技能

数据显示生成式人工智能可能会颠覆多达 90% 的现有工作。

只有当企业考虑如何在不妨碍创新和投资的前提下，在全社会范围内分配人工智能的收益时—才能建立起员工与雇主之间的信任。

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生成式人工智能手册

该手册介绍了人工智能的发展前景，探讨了人工智能的无限潜力和风险。请务实地提出问题，并采取行动，以负责任态度开启人工智能战略。 

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探索生成式 AI 的实际应用

从改善客户体验、提升营销和销售能力到改善员工体验，这些真实案例都展示了我们如何将人工智能的潜力转化为实实在在的业务成果。

我们的团队拥有深厚的行业专业知识、技术专长和咨询方法，能够帮助您从这些可能性中找到适合您需求的规模化实施方案。

营销和销售

使用生成式 AI 来增强和加速市场推广体验，从而增加收入和利润。

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软件开发

从发现新创意到部署更新的软件解决方案，生成式 AI 可以提高软件开发的创造力、质量和生产力。

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A man and a woman speaking
专业建议

生成式 AI 可以极大地简化和加快专家建议的提供，用户需要与专家互动，才能获得专家对其案例的评估或建议。

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市场和竞争对手情报

生成式 AI 与企业和市场数据相结合，能够以更快的速度提供更丰富的见解，为更有效的战略决策提供依据。

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员工敬业度

了解生成式 AI 如何在招聘、入职和发展方面（包括引导员工、协助管理和加速学习）创造更加个性化的简单体验。

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为人工智能引领的转型提供特色服务

我们为以人工智能为转型战略的发展提供解决方案，无论您是仍在探索期、扩大成功试点影响期，还是在智能运营模式方面都已经处于较领先的地位，我们都能为您提供相匹配的解决方案。

数据现代化

准备好面向未来的数据生态系统，抓住新机遇

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Cognizant Neuro® AI

Cognizant Neuro® AI 平台集成了工具、模型和框架，可加速、负责任地采用企业级生成式人工智能。 

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Cognizant Flowsource™

为设计师、工程师和产品负责人提供他们所需的一切，帮助他们以最快的速度构建未来的软件，同时关注业务需求。

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Cognizant Skygrade™

Skygrade是帮助合理部署云的解决方案，使组织能够在企业规模上释放混合云和多云环境的全部潜力。

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人工智能模型训练

训练您的人工智能 和生成式人工智能模型，从而提供有价值、符合道德规范且上下文准确的结果。

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实例展示

节省数百万美元，响应准确率提高 95%
节省数百万美元，响应准确率提高 95%

我们正在通过生成式人工智能从根本上提高效率和准确性，改善一家全球支付卡公司的用户体验。

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提高 P&C 保险公司的成本效率
提高 P&C 保险公司的成本效率

我们正在通过生成式人工智能帮助一家全球保险客户近100%准确率高效地完成复杂索赔—从而有效降低成本。

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提升数千名生产技术人员的生产力
提升数千名生产技术人员的生产力

我们可帮助维护工程师使用生成式 AI 将成千上万的聊天和语音文档转化为核心观点。 这有助于他们更快地采取行动，减少停机时间并提高生产力。

A male employee in a boiler room looking at laptop screen
在医药领域能更快地获得研究成果和做出决策
在医药领域能更快地获得研究成果和做出决策

通过生成式AI可帮助我们的客户更快、更轻松地获取相关的医学文献核心。这将加快决策速度，消除了令人沮丧的手动工作并降低了成本。

Female doctor looking through a microscope

构建负责任的人工智能：共同的承诺

以诚信和目标为基础驱使复杂的生成式人工智能

世界经济论坛的简报阐述了对负责任地开发、采用和全面管理 生成式人工智能的观点和指导。我们的专家 Prasad Sankaran 和 Babak Hodjat 应邀为这一合作提供建议。

了解建议
人工智能治理联盟

迈出转型第一步

让我们探索生成式人工智能在您企业中的实际应用，并安全、负责任地创造有影响力的价值。

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