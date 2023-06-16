我们帮助您为未来重新布局战略
要迅速采取行动并从人工智能中实现更多价值，压力可想而知。然而，领导者面临着无数选择和复杂性的挑战，很难决则从哪里入手。
我们可以帮助您打破束缚，务实地重新构建您的业务—数据、IT 堆栈、人才模型和运营—以适应人工智能无处不在的未来，让您自信地取得领先并保持竞争优势。
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领导者必须摒弃投机取巧的想法，务实的规划并落实新的转型。
从改善客户体验、提升营销和销售能力到改善员工体验，这些真实案例都展示了我们如何将人工智能的潜力转化为实实在在的业务成果。
我们的团队拥有深厚的行业专业知识、技术专长和咨询方法，能够帮助您从这些可能性中找到适合您需求的规模化实施方案。
我们为以人工智能为转型战略的发展提供解决方案，无论您是仍在探索期、扩大成功试点影响期，还是在智能运营模式方面都已经处于较领先的地位，我们都能为您提供相匹配的解决方案。
让我们探索生成式人工智能在您企业中的实际应用，并安全、负责任地创造有影响力的价值。