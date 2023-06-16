我们帮助您为未来重新布局战略

要迅速采取行动并从人工智能中实现更多价值，压力可想而知。然而，领导者面临着无数选择和复杂性的挑战，很难决则从哪里入手。

我们可以帮助您打破束缚，务实地重新构建您的业务—数据、IT 堆栈、人才模型和运营—以适应人工智能无处不在的未来，让您自信地取得领先并保持竞争优势。