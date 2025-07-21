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AI 助力增长
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AI 正在改写增长法则。它彻底改变了企业了解客户、塑造需求和规模化应用成功模式的方式。过去需要数年研究、打磨和推广的工作，如今只需数周即可实现。

Cognizant 助力您的企业更快地将 AI 雄心转化为实实在在的规模化影响力。

我们已打通 AI 实施的“最后一公里”，让这项变革性技术真正达到企业级水准。我们的平台与服务不仅加速了 AI 的普及应用，更提升了 AI 产出的质量，优化了成本效益，并完善了治理体系。这让您的企业能够快速创新，始终保持领先。

“到 2027 年，75% 的商业应用将融入生成式 AI 功能，而在目前，这一比例还不到 5%。”

*Gartner®，Generative AI will radically change the nature of custom apps，作者：Van Baker，2025 年 1 月 24 日。
GARTNER 是 GARTNER，Inc. 和/或其关联公司在美国和国际上的注册商标和服务标志，经许可在此使用。版权所有。

探索我们的能力专长

轻松将 AI 融入应用与系统

我们运用现代工程方法，帮助客户积极采纳并规模化运用 AI，包括协助他们将 AI 智能体和多智能体系统构建到新的应用和解决方案中。

我们采用全栈式设计方法、精选蓝图、预配置工具，提供对主流基础设施提供商的支持和内置自动化功能，从而显著提升了 AI 解决方案的开发与部署速度和质量。我们在 AI 堆栈的每一层都融入了多提供商编排能力。

AI 设计：化机遇为竞争优势

我们致力于弥合当今 AI 计划与企业日益需要的大规模、任务关键型项目之间的鸿沟。

阅读我们的最新洞见

为现代消费者重塑客户旅程

AI 正在改变人们发现、探索品牌以及与品牌连接的方式。体验不再是固定的路径和一刀切的接触点，而是融合语音、文字、图像等多种形式，实现流动式、互动式的体验。

消费者期待以更自然的方式完成数字旅程，通过及时、精准的个性化内容和互动获得指引。

为了赢得信任、提高客户忠诚度，企业必须在幕后打造无缝衔接的流程。他们需要利用 AI 即时理解并满足客户需求，智能协调跨平台、跨媒介的体验。

智能体验编排

观看 Cognizant MomentTM 全球负责人 Ben Weiner 在 2024 年 Discovery Americas 上有关智能体验编排的精彩分享。

真实案例，切实影响

教育

一家全球学习公司快速迁移客户体验

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一家全球学习公司快速迁移客户体验

我们协助一处本地联络中心迁移到云端，成功将全球客户体验转型战略与特定地理位置的需求与解决方案相结合，成果斐然：平台正常运行时间达 99.9%；基础设施成本降低 15%。

一名打开笔记本电脑记笔记的女士。

消费品

生成式 AI 智能体将响应时间缩短 53%

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生成式 AI 智能体将响应时间缩短 53%

我们与一家全球农业公司合作开发了一款生成式 AI 对话智能体，该智能体将事件创建量减少了 20%，并将成本降低了 15%。这款智能体具备成本监控、状态报告和自动化反馈等功能。

一名男子正在操作无人机控制器，背景中是无人机在飞行。

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