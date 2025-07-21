AI 正在改写增长法则。它彻底改变了企业了解客户、塑造需求和规模化应用成功模式的方式。过去需要数年研究、打磨和推广的工作，如今只需数周即可实现。
Cognizant 助力您的企业更快地将 AI 雄心转化为实实在在的规模化影响力。
我们已打通 AI 实施的“最后一公里”，让这项变革性技术真正达到企业级水准。我们的平台与服务不仅加速了 AI 的普及应用，更提升了 AI 产出的质量，优化了成本效益，并完善了治理体系。这让您的企业能够快速创新，始终保持领先。
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*Gartner®，Generative AI will radically change the nature of custom apps，作者：Van Baker，2025 年 1 月 24 日。
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消费者期待以更自然的方式完成数字旅程，通过及时、精准的个性化内容和互动获得指引。
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