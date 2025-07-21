遗留应用和系统现代化

转型契机
遗留系统的现代化改造比以往更加重要。这不再仅仅关乎效率，更决定着企业能否在全新的数字化浪潮中保持强大实力和出色的竞争优势。如今，云原生架构与生俱来的敏捷性，已成为规模化应用 AI、快速应对市场变化的必要条件。
我们提供 AI 优先型遗留系统现代化改造方法，直击传统现代化转型过程中的复杂痛点。借助生成式 AI，我们可以彻底拆解并理解遗留系统，实现全面而彻底的现代化进程，让您的基础设施为迎接未来变数做好充分准备。
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我们的独特之处在于，将日常的运维无缝整合到现代化改造的整个流程之中。我们采用自筹资金模式，支持持续再投资以收获简化和自动化方面的好处，在显著降低风险的同时，更好地把控速度和业务影响力。
有别于传统方法，我们实施的现代化转型并非独立项目，而是与您的业务目标密切一致的持续性战略进程。
立即联系我们，参加以驱动业务成果为核心的工作坊，探究现代化改造战略的主题。