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遗留应用和系统现代化
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转型契机

遗留系统的现代化改造比以往更加重要。这不再仅仅关乎效率，更决定着企业能否在全新的数字化浪潮中保持强大实力和出色的竞争优势。如今，云原生架构与生俱来的敏捷性，已成为规模化应用 AI、快速应对市场变化的必要条件。

我们提供 AI 优先型遗留系统现代化改造方法，直击传统现代化转型过程中的复杂痛点。借助生成式 AI，我们可以彻底拆解并理解遗留系统，实现全面而彻底的现代化进程，让您的基础设施为迎接未来变数做好充分准备。

 

实现卓越成效

30%–60%

IT 资产成本降低

20%–50%

生产力提升

15%–30%

IT 员工角色从”运维“转为”创新“

40%

产品上市时间缩减

探索现代化服务

将遗留系统转变为 AI 赋能的创新引擎

了解如何破解技术债务困局，让您的企业在 AI 时代立于不败之地。

阅读博客文章

自筹资金的现代化改造

我们的独特之处在于，将日常的运维无缝整合到现代化改造的整个流程之中。我们采用自筹资金模式，支持持续再投资以收获简化和自动化方面的好处，在显著降低风险的同时，更好地把控速度和业务影响力。

有别于传统方法，我们实施的现代化转型并非独立项目，而是与您的业务目标密切一致的持续性战略进程。

报名参加快节奏的现代化改造战略工作坊

真实案例，切实影响

技术

AI 代码助手提示库助力 QA 过程加速 30%

技术

AI 代码助手提示库助力 QA 过程加速 30%

在流程中集成 Cognizant Flowsource™ 提示库之后，测试用例数量翻倍，执行效率提升 30%。成果：实现自动化脚本精简、代码库优化、调试流程简化、测试能力拓展。

不合要求的数字化数据

零售

重构基于大型机的订单管理系统

零售

重构基于大型机的订单管理系统

我们为 500 万行代码实现现代化，成功将其迁移到了 Google Cloud Platform。新系统具备自动扩展、自愈功能和零信任安全功能，处理每年超百亿美元的数字化销售，显著提升业务敏捷性。

两人坐在摆着包裹的桌子旁，一个人在用笔记本电脑工作，另一个人在给包裹贴标签

教育

利用 Flowsource 加速实现 AI 赋能的教育服务

教育

利用 Flowsource 加速实现 AI 赋能的教育服务

我们将 AI 工具整合到教学、人力资源、科研及辅导之中，将人力工时缩减了 80%。依托智能体框架与 AI 原生设计，实现生成式 AI 解决方案的快速交付、高效治理及精准调优。

一群年轻人坐在各自的办公桌前，使用各自的笔记本电脑，面对墙上的大屏幕，屏幕上正在播放一些演示文稿

金融科技/金融

AI 智能代码助手将产品开发加快 40%

金融科技/金融

AI 智能代码助手将产品开发加快 40%

利用 Flowsource 内的 AI 代码助手，我们帮助某领先税筹平台将开发周期缩短了 40%、bug 识别率提高了 30%，同时开辟了全新创新空间。

支撑起来的平板电脑，屏幕上显示图表

通过 AI 驱动的现代化改造解锁价值

提高敏捷性

云原生架构助您快速应对市场变化。

提高敏捷性图标
为采用 AI 做好充分准备

在基础设施中为 AI 的大规模采用与集成做好准备。

为采用 AI 做好充分准备图标
风险降低

利用 AI 赋能的遗留系统分析，降低现代化改造风险。

风险降低图标

与行业领袖携手前行，共同推动现代化改造进程

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立即联系我们，参加以驱动业务成果为核心的工作坊，探究现代化改造战略的主题。

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