领跑多智能体系统赛道

Cognizant 很早就认识到，智能体 AI 和多智能体系统必将成为企业转型的基石。我们开发了多种框架、工具和平台，帮助客户迅速把握机遇，受益于这些新技术。

Cognizant AI 研究实验室是多智能体系统的佼佼者，于 2024 年将这项服务能力整合到我们的 Neuro AI Decisioning 平台之中，并于 2025 年 1 月推出了 Neuro AI 多智能体加速器。

我们也将智能体 AI 用于内部运营，2024 年已完成 40 多个智能体实施项目，显著优化了运营。这构成了我们智能体基础设施战略的核心，通过包含丰富背景信息的多渠道互动为员工提供有力支持。