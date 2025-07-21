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AI 智能体
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借助多智能体系统破解复杂难题

当前的企业运营追求可预测性，但在瞬息万变的环境中，唯有加强适应力方能赢得未来。

具备情境理解、自主决策与执行能力的 AI 智能体，可帮助企业从根本上实现动态运营，显著提升响应速度、效率与韧性。

Cognizant 可助力您的企业将这种愿景化为现实。我们将帮助您精准识别出智能体模型能发挥深远影响的场景，与您携手重塑业务流程，并帮您部署智能体网络，释放前所未有的效率与敏捷性。

精选平台与服务

领跑多智能体系统赛道

Cognizant 很早就认识到，智能体 AI 和多智能体系统必将成为企业转型的基石。我们开发了多种框架、工具和平台，帮助客户迅速把握机遇，受益于这些新技术。

Cognizant AI 研究实验室是多智能体系统的佼佼者，于 2024 年将这项服务能力整合到我们的 Neuro AI Decisioning 平台之中，并于 2025 年 1 月推出了 Neuro AI 多智能体加速器。

我们也将智能体 AI 用于内部运营，2024 年已完成 40 多个智能体实施项目，显著优化了运营。这构成了我们智能体基础设施战略的核心，通过包含丰富背景信息的多渠道互动为员工提供有力支持。

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想要更快地实施智能体来支持运营，请联系我们，开启战略对话。

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