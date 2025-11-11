メインコンテンツにスキップ Skip to footer
Engineering AI for Impact - 実装力で成果に直結するAI活用を
お問い合わせ

実装力で成果に直結するAI活用を

AIの持つ可能性は計り知れません。そして、その価値は企業において“成果”に結びつけてこそ真に開花します。技術の進化が新たなフロンティアを切り拓く一方で、その力を事業の“当たり前”へと組み込む鍵は、私たちが提供する確かな実装力です。コグニザントジャパンは、実装力で成果に直結するAI活用を実現します。AIの導入により、ビジネスの根幹を最適化し、卓越した生産性向上を成し遂げ、成長とイノベーションの加速を後押しします。

私たちは、 これまでの活動の中で、現場力を磨き、AI実装の「理想形」を構築しました。大規模導入を加速させるプラットフォーム、サービス、独自IPにより、AIの品質を高め、お客様に合わて仕組化された運用を可能にし、コスト最適化も実現します。さらに、CXO、企業のDXリーダーと協業し、マルチエージェントを前提とした動的なオペレーションを設計。 比類ない俊敏性と効率性をもたらします。データ、AI、エンジニアリング、クラウドにまたがる専門性を結集し、変革のプロセスをスピードアップし、めまぐるしく変化する世界において、企業が“選ばれ続ける状態”を構築します。AIへの希望を具体的なビジネス成果へ変革し、持続的な競争優位の為、確かな成果をお届けします。

レガシーモダナイゼーション

IT資産の複雑性を解消し、AIの真の価値を実現

詳細はこちら
成長とイノベーションのためのAI

新たな製品・サービスとパーソナライズされたエクスペリエンスで、成長を加速

詳細はこちら
エージェント型AI

マルチエージェントシステムで業務を再構築し、かつてない効率性と適応性を実現

詳細はこちら

企業成長の原動力としてのAI

現在、業界をリードする企業は、AIを業務全体に活用し、よりスマートな業務運営、ハイパーパーソナライズされた顧客体験、そしてインテリジェントなイノベーションの実現に取り組んでいます。

しかし、エンタープライズ規模でのAI導入には 多くの課題が伴います。真のビジネス価値を生み出しつつ、企業の厳格な要件に適合させるためには、AIには高い信頼性、説明可能性、そして監視体制が求められます。

そこで、私たちコグニザントが支援します。コグニザントのプラットフォームおよびサービスは、戦略的かつ迅速なAI導入を目的に設計されています。最先端のテクノロジー、最新の開発手法、実証済みの設計テンプレート、そしてコグニザント独自の知的財産を組み合わせることで、局所的な導入から脱却し、飛躍的な成果を引き出します。

40%

IT運用コストの削減率

50%

生産性の向上率

40%

市場投入までの時間を短縮

92%

トリアージと問題解決のスピード向上

90%

顧客満足度の向上率

拡張性を前提に設計されたプラットフォームとサービス

モダナイゼーションを通じて将来を見据えたビジネス基盤を構築し、マルチエージェントシステムで業務を再構築。エンタープライズグレードのAIで成長を加速させます。

お問い合わせ

戦略的な成長に向けて、当社がどのように支援できるかご相談ください。

お名前(名)を入力してください。
メールアドレスが有効ではありません。
会社名が有効ではありません。
電話番号は、スペース、ハイフンなし、半角数字でご入力をお願いします。
地域を選択してください。
お問い合わせの種類を選択してください。
具体的なお問合せ内容の種類を選択してください。
プライバシーに関する同意にチェックを入れてください。

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.