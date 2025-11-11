メインコンテンツにスキップ Skip to footer
AIエージェント
コンテキスト—チームの生産性の原動力

テクノロジーの民主化が進むにつれ、コンテキスト—すなわち、企業ならではの行動様式や仕事の進め方—が、人間とAIのコラボレーションを促進し、生産性を高め、AI時代に向けてビジネスを再構築するためのカギとして注目されています。
この対談では、Ravi Kumar S氏とRohan Murty氏が、ワークグラフがチームの実際の働き方を匿名で可視化し、その知見をAIエージェントと共有することで、個々のタスクにとどまらず、企業全体の成果向上につながる仕組みについて解説しています。
AIの力を、社会の力へ: コンテキストを理解する力

Cognizant CEO Ravi Kumar S氏とWorkfabric CEO Rohan Murty氏による対談

マルチエージェントシステムで複雑な課題を解決

現代の業務プロセスは予測可能性を前提に設計されています。しかし、変化と不確実性が常態化する今、将来に備えるには適応性を重視することが必要です。

コンテキストを読み取り、意思決定を行い、自ら率先して行動できるAIエージェントは、企業が動的に機能するための基盤となり、企業の適応力、効率性、レジリエンスの強化に貢献します。

コグニザントは、こうした未来の実現を支援します。エージェントモデルが大きな価値を生む領域を特定し、プロセスを再考し、複数のAIエージェントが連携するネットワークの導入を通じて、かつてないレベルの効率性とアジリティを実現します。

主なプラットフォームとサービス

マルチエージェントシステムの最前線

コグニザントは、エージェント型AIとマルチエージェントシステムを、企業変革を推進する基盤技術と位置づけ、迅速に導入・活用できるよう、各種フレームワーク、ツール、プラットフォームを開発してきました。

コグニザントのAIリサーチラボは、マルチエージェントシステム分野のリーダーとして、2024年にマルチエージェント技術をNeuro AI Decisioningに統合。2025年1月には「Neuro AI Multi-Agent Accelerator」を発表しました。

コグニザント社内でもエージェント型AIを活用した業務の最適化を図っており、2024年には40件以上の導入を完了しています。これらの取り組みは、マルチチャネルかつコンテキスト重視のインタラクションを実現する、エージェント型インフラ戦略の中核を成しています。

