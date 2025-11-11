マルチエージェントシステムで複雑な課題を解決

現代の業務プロセスは予測可能性を前提に設計されています。しかし、変化と不確実性が常態化する今、将来に備えるには適応性を重視することが必要です。

コンテキストを読み取り、意思決定を行い、自ら率先して行動できるAIエージェントは、企業が動的に機能するための基盤となり、企業の適応力、効率性、レジリエンスの強化に貢献します。

コグニザントは、こうした未来の実現を支援します。エージェントモデルが大きな価値を生む領域を特定し、プロセスを再考し、複数のAIエージェントが連携するネットワークの導入を通じて、かつてないレベルの効率性とアジリティを実現します。