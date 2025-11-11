AIエージェント
マルチエージェントシステムで複雑な課題を解決
現代の業務プロセスは予測可能性を前提に設計されています。しかし、変化と不確実性が常態化する今、将来に備えるには適応性を重視することが必要です。
コンテキストを読み取り、意思決定を行い、自ら率先して行動できるAIエージェントは、企業が動的に機能するための基盤となり、企業の適応力、効率性、レジリエンスの強化に貢献します。
コグニザントは、こうした未来の実現を支援します。エージェントモデルが大きな価値を生む領域を特定し、プロセスを再考し、複数のAIエージェントが連携するネットワークの導入を通じて、かつてないレベルの効率性とアジリティを実現します。
主なプラットフォームとサービス
マルチエージェントシステムの最前線
コグニザントは、エージェント型AIとマルチエージェントシステムを、企業変革を推進する基盤技術と位置づけ、迅速に導入・活用できるよう、各種フレームワーク、ツール、プラットフォームを開発してきました。
コグニザントのAIリサーチラボは、マルチエージェントシステム分野のリーダーとして、2024年にマルチエージェント技術をNeuro AI Decisioningに統合。2025年1月には「Neuro AI Multi-Agent Accelerator」を発表しました。
コグニザント社内でもエージェント型AIを活用した業務の最適化を図っており、2024年には40件以上の導入を完了しています。これらの取り組みは、マルチチャネルかつコンテキスト重視のインタラクションを実現する、エージェント型インフラ戦略の中核を成しています。
最新提言
お問い合わせ
エージェント型オペレーションへの移行に関する戦略的セッションをご希望の方は、ぜひお問い合わせください。