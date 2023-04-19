Passer au contenu principal Skip to footer
Agents d'IA d'entreprise
Transformez des processus métiers via la conception et le développement rapides de systèmes d'IA agentiques.

L'IA agentique annonce des systèmes d'IA plus autonomes et orientés objectifs pour des opérations adaptatives, des prises de décision en temps réel et des expériences clients personnalisées.
Les réseaux agentiques préconstruits de référence peuvent prendre en charge un éventail de fonctions d'entreprise (ventes et marketing, finance et relations investisseurs) et de processus sectoriels spécifiques, notamment la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le service client et la souscription d'assurance.
Démarrez votre parcours d'IA agentique sur les chapeaux de roue avec Neuro® AI Multi-Agent Accelerator et Cognizant® Multi-Agent Services Suite. Ce dispositif no-code multi-outils facilite le prototypage, la personnalisation et la mise à l'échelle rapides de réseaux agentiques collaboratifs dans toute l'entreprise.
Notre suite de services aide également à redéfinir les processus métiers, à développer des systèmes agentiques intelligents et à les gérer efficacement lors de la production.

L'avenir de l'IA d'entreprise repose sur les systèmes multi-agents.

Les systèmes multi-agents permettent aux organisations de dépasser les cloisonnements internes via une prise de décision à la fois connectée et décentralisée. Ainsi, les agents collaborent de manière indépendante pour résoudre des problèmes complexes. Ils offrent de l'évolutivité dans toutes les fonctions et toutes les zones (ce qui facilite l'extension sans refonte des systèmes) ainsi que de la résilience par la redondance pour garantir la disponibilité malgré les défaillances d'agent.

Schéma de systèmes multi-agents

Neuro AI Multi-Agent Accelerator en action

Découvrez comment notre framework crée des réseaux d'agents évolutifs et intelligents pour un large éventail de secteurs.

Principaux facteurs de différenciation

Déploiement accéléré

Procédez à la personnalisation à l'aide de réseaux multi-agents préconstruits qui réduisent le temps et les risques de développement.

Personnalisation facile et rapide

Créez de nouveaux réseaux d'agents pour différents cas pratiques en quelques heures à l'aide du langage naturel.

Interopérabilité et intégration transparentes

Intégrez les réseaux multi-agents à des systèmes tiers et pré-existants à l'aide de simples API.

Indépendance de l'IA et du cloud

Basculez entre modèles d'IA et prestataires cloud en évitant le verrouillage fournisseur et en optimisant les coûts.

Résultats éprouvés de l'IA agentique

réduction de 25 % du temps de traitement des recours, augmentation de l'efficacité.

réduction de 24 % du temps de rédaction des rapports, augmentation de la précision et de la fiabilité.

augmentation de 40 % de la productivité des appels d'offre grâce à l'automatisation pilotée par l'IA.

« L'émergence des réseaux d'agents autonomes dans les workflows d'entreprise souligne le besoin urgent de dispositif structuré pour l'interaction et la coordination transparente entre ces agents. Cognizant relève résolument ce défi, avec un dispositif multi-agents qui propose une solution focalisée sur l'évolutivité et l'interopérabilité. Il s'agit de questions fondamentales pour les enterprises qui cherchent à intégrer efficacement des agents dans leur infrastructure. »

Vishal Gupta, Partner, Data and AI, Everest Group

À la une

L'IA multi-agents promet de révolutionner les opérations métiers

Les agents d'IA transforment déjà les opérations métiers, et le potentiel de cette technologie n'est qu'un avant-goût des progrès à venir.

Lancez-vous dans la mise en œuvre de systèmes multi-agents pour votre entreprise.

Découvrez comment Neuro AI Multi-Agent Accelerator dote votre enterprise de solutions évolutives basées sur des agents finement adaptées à vos besoins.

