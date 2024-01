Profitez de notre partenariat avec AWS pour créer des expériences d'apprentissage personnalisées qui offrent une éducation de qualité et valorisent les apprenants. Découvrez pourquoi l'analytique, l'IA et le machine learning sont les clés de l'hyperpersonnalisation, et découvrez comment dimensionner votre stratégie digitale et vos services peut transformer votre écosystème éducatif.