企業向けバイブコーディング

Vibe Coding Weekを開始したとき、私たちが目指していたのは単なるイベントの開催ではありませんでした。それは、企業のイノベーションの未来が、すべての従業員一人ひとりがAIによって自らの専門性を強化し、創造性を発揮できる環境を実現することにあると証明する取り組みだったのです。この本質を理解した企業こそが、これからの10年のビジネスを形づくっていくことになるでしょう。

— Surya Gummadi, President, Cognizant