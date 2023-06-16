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企業向けバイブコーディング
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Vibe Coding Weekを開始したとき、私たちが目指していたのは単なるイベントの開催ではありませんでした。それは、企業のイノベーションの未来が、すべての従業員一人ひとりがAIによって自らの専門性を強化し、創造性を発揮できる環境を実現することにあると証明する取り組みだったのです。この本質を理解した企業こそが、これからの10年のビジネスを形づくっていくことになるでしょう。

— Surya Gummadi, President, Cognizant

GUINNESS WORLD RECORDS badge

バイブコーディングで、すべての従業員がクリエイターに

AIがあらゆる場所に存在する時代において、成功する企業とは、人がAIと直感的に協働し、スピード感をもってイノベーションを生み出し、人とマシンの新たなコラボレーションによって仕事の進め方そのものを積極的に再定義できる組織です。

コグニザントはこの可能性をいち早く捉え、ソフトウェアエンジニアから非コーダーまで、リーダーと従業員の参加を促しました。その結果、オンライン生成AIイベントとして世界最大規模の取り組みが実現しました。

25万4千

学習参加登録数

3万以上

AIマスタークラス参加者数

5万人以上

バイブコーディング体験ユーザー数

3万以上

アプリ化されたアイデア数

大規模なバイブコーディングの実践で変革を加速

Cognizant Enterprise Vibe Coding Blueprintサービスは、実績あるツールと方法論を提供し、お客様がAIコーディングを安全かつ大規模に導入できるよう支援します。

イノベーションの促進

非技術系人材も製品アイデア創出やプロトタイピングに参加できるようにし、部門横断のイノベーションを促進します。

magnifying lens inside a circle
AIファースト文化の確立

従業員がAIを武器に成果を生み出せるよう、必要なツールとマインドセットを提供します。

A notepad with checlist and a pencil sign
スキル開発と変革管理の推進

チームが仕事の未来を体験し、新しい働き方を形成できるよう支援します。

A round globe at centre connected to 3 more globes at equal angles and circular lines around it
製品開発のスピードを向上

プロトタイピングを加速し、市場投入までの時間を短縮します。

Growing chart bars rising up

サービス内容

バイブコーディングの実運用化を加速し、リスクを最小化するアドバイザリサービス:
  • スコープ定義と戦略策定
  • ペルソナの特定
  • ベンダー選定と導入支援
  • セキュリティガードレールと統制
  • インフラ有効化支援
  • バイブコーディングイベントの運営支援
  • エージェント型プロトタイプの評価
A group of people gathered around sticky notes
Vibe Coding Weekで使用されたコグニザントの独自IP:
  • 登録、学習、チーム編成、提出、評価、資産管理を支援するVibe Coding Hub
  • コグニザントのAIラボが開発したNeuro®AI搭載の大規模なエージェント型プロトタイプ評価ソリューション

Enablement PODによる運用化支援

A woman engages in conversation with team mates.

バイブコーディングで企業変革を実現しませんか？

コグニザントは、AIファーストのビジネスモデルへの移行を目指す先進的な企業の皆様を力強くサポートします。AIコーディングの価値についてぜひご相談ください。

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