2026年: 金融サービスで本格化するAI活用

長年にわたり実証実験やパイロットプロジェクトが続いてきましたが、銀行・金融サービス分野におけるAIは、いよいよ本格的な実運用段階に入りつつあります。今年は、多くの金融機関がAIを試す段階から、AI施策を実行に移す段階へと移行する年になるでしょう。その過程では、最新のインフラ整備を進めながら、同時にAIのユースケースを展開していくことになります。

ここからは、金融業界におけるAI導入について、今後1年の7つの予測を紹介します。

1. 銀行業界のAIパイロットは本格運用へ移行する

金融機関は、AIアプリケーションを本格運用へと移行させていきます。特に、高い費用対効果が見込まれる領域から導入が進むでしょう。対象となるのは、銀行業務の中でも特に手作業が多く、非効率なプロセスです。

例えば、投資銀行ではAIを活用して、アドバイザーによるセルサイド・バイサイド双方の調査業務を効率化する取り組みが進みます。ウェルスマネージャは、金融アドバイザーがリスク判断をより高度に行えるよう、AIを活用します。リテールバンキングやクレジットカード事業者は、AIを活用したリアルタイム不正検知をさらに強化していくでしょう。また商業銀行では、顧客オンボーディングに伴う慢性的な課題の解消にAIが活用されると見られます。

顧客対応におけるAI活用は、カスターエクスペリエンスとマーケティングに重点が置かれるでしょう。特にキャンペーン管理に大きな変化が期待されます。例えば、AIを使って顧客ごとに複数のクリエイティブ案を生成し、その反応に応じて、チャネル・時間帯・サービス提供を最適化しながら次のアプローチを調整する金融機関が増えていくでしょう。

2. モダナイゼーションと開発は同時に進行する

今年、金融機関のAIロードマップにおける最大の課題は、AIユースケースの迅速な導入と、データ基盤・プラットフォーム・統合レイヤーのモダナイゼーションを同時に進める必要性です。

これは、いわば走行中の車のタイヤを交換するようなものです。ビジネスユースケースは常に進化し続けています。一方で、それを支えるインフラも同時に最適化する必要があります。そのため、ユースケース開発とプラットフォームのモダナイゼーションは並行して進める必要があります。

インフラを完全にモダナイズしてからユースケースを開発するという直線的なアプローチを取る銀行は、後れを取るでしょう。技術の進化は、それほどまでに速いからです。2〜3年前であれば、アプリケーション開発には数週間から数か月、場合によっては数年かかっていました。しかし現在では、最新ツールを使えば、日常業務に使える基本的なアプリケーションを数時間で構築することも可能です。

スピードが求められるのは、実験や試行錯誤のプロセスでも同様です。しかし「早く失敗して早く学ぶ」という考え方には、リスク回避志向の強い金融業界では依然として受け入れられにくい側面があります。それでも2026年には、AIユースケースの爆発的な増加に伴い、この考え方がより重要になっていくでしょう。

3. 人間は意思決定のプロセスに関与し続ける

銀行業界でAIを導入する際、意思決定の追跡可能性は依然として重要なテーマです。そこで、人間による監視を組み込んだチェック体制が必要になります。

例えば、住宅ローンの申込書作成のような煩雑で時間のかかるプロセスは、AIと自動化によって大幅に簡素化できます。これは借り手にとって朗報です。しかし、AIが与信判断まで担う場合、申込書の小さな誤りが原因で、即座に却下されてしまう可能性もあります。もしプロセスに人間が関与していなければ、その誤りに気づき修正する機会が失われてしまいます。

2026年以降も、意思決定の過程で人間が介入できる仕組みを組み込むことは不可欠です。企業レベルでのガードレールや規制面での支援も増えていくでしょう。重要なのは、すべての意思決定を遡って説明できるかどうかです。どの情報が提供され、却下に至る前にどのような対応が行われたのか。これを明確に説明できることが求められます。

4. AIへの備えは経営リーダーシップの試金石となる

AIが日常業務に深く入り込むにつれ、成功の鍵は技術そのものよりも組織の準備状況になります。まずは経営トップによる舵取りが必要です。リーダーは、人材と企業文化が変化に適応できるよう備える必要があります。変革マネジメントの取り組みでは、従業員がAIを活用して自身の役割を強化できるよう支援することが重要です。例えば、与信審査やローン審査のチームでは、再教育、役割の再定義、そしてデータ手入力から例外対応や顧客対応へとシフトする必要があります。

銀行の経営陣は、AIの利用方法を適切に管理し、悪用に対する防御策を設けながらその価値を最大化する責任も担います。そして、明確なAI導入戦略のもと、強いリーダーシップを発揮し、明確な方向性を示す必要があります。

さらに、銀行は従業員に適切なツールとインフラを提供する必要があります。例えば、多くの金融機関では依然としてMicrosoft Copilotのようなツールの利用が制限されています。こうしたテクノロジーへのアクセスを拡大することが、責任あるAI導入の基盤となります。

また、チームが試行錯誤しながら学び続けられる環境も必要です。イノベーションを追求するために巨額の初期投資は必ずしも必要ではありません。重要なのは、学習と改善のサイクルを支える構造化された環境です。

5. エコシステムが銀行のAI導入の成否を左右する

2026年には、銀行のAIエコシステム、つまりパートナー企業やテクノロジープロバイダの選択が成功の鍵を握ります。銀行のリーダーは、取引先の経営状態、プラットフォームロックイン、業界再編の加速といったリスクを避けるため、慎重にパートナーを選ぶ必要があります。重要なのは、市場の変化にも耐えられる柔軟なパートナーシップとガバナンスモデルです。

6. AIコンプライアンスにおいて説明可能性の重要性が高まる

金融機関はこれまでも、モデルの仕組みを詳しく説明することを規制当局から求められてきました。しかし現代のAIシステムは、しばしばブラックボックス化しています。そのため規制の焦点は、単なる透明性や文書化から、説明可能性へと拡大しています。

金融機関は、モデルロジック、データの系譜、意思決定のプロセスを把握し、モデルが何をしているのかだけでなく、なぜそう判断したのかを説明できなければなりません。そのため銀行は、AIの性能を損なうことなく、解釈可能性を高めるツールやフレームワークへの投資を進める必要があります。

課題は、スピードとイノベーションを維持しながらガバナンスを確保することです。深層ニューラルネットワークのような高度なモデルは高い精度を持つ一方で、その仕組みが分かりにくいことで知られています。そのため今後は、コンプライアンス上重要な意思決定には解釈可能なモデルを用い、予測分析には高度なモデルを組み合わせるハイブリッド型アプローチが増えていくと予想されます。このバランスをうまく取れる金融機関は、規制に事前対応できるだけでなく、顧客や投資家からの信頼も獲得できるでしょう。

7. エージェント型AIが自律化の新たな段階へ

目標達成のために自律的に行動するエージェント型AIシステムは、金融サービスのあり方を大きく変えていくでしょう。例えば、市場動向を監視し、ポートフォリオを自動的に再調整し、事前に設定されたリスク範囲内で取引を実行する―これらすべてをリアルタイムで行うAIエージェントが登場するかもしれません。あるいは、書類収集から審査、承認までのローン申請プロセスを一貫して処理し、例外のみ人間のチームに引き継ぐエージェントも考えられます。

エージェント型AIによって、業務効率は飛躍的に向上し、カスタマーエクスペリエンスは高度にパーソナライズされたものになるでしょう。しかし自律性は新たなリスクも伴います。金融機関は、AIエージェントが許容範囲内で行動するよう、強固なガードレールと継続的な監視体制を整える必要があります。また、不測の事態に備えるための対応フレームワークの整備も不可欠になります。

エージェント型AIは人間に置き換わるものではありません。人間の役割を再定義するものです。アドバイザー、与信審査担当者、オペレーションチームは、個々の作業の実行から、監督や戦略判断へと役割を移していくことになるでしょう。2026年に成功するのは、この変化を受け入れ、自律性と責任を両立させることができる組織です。

*この記事は英語の原文を翻訳したものです。

原文はこちら:

『2026: The year AI gets real in financial services』