コグニザント、グーグル クラウドと共同で専門組織

「Gemini Enterprise Practice」を設立

コグニザント株式会社（本社：米国ニュージャージー州、CEO：ラヴィ・クマールS 以下、コグニザント）は、企業におけるGemini Enterpriseの大規模な導入を加速させるため、Google Cloudとの協業による専門組織「Gemini Enterprise Practice」の設立を発表しました。また、コグニザントは、卓越したエンジニアリング能力、業界の専門知識、そして現場でのAI運用における確かな実績を融合させた独自の「AI Builder」アプローチが評価され、Google Cloudパートナープログラムの最高位である「ダイアモンドパートナー」に認定されました。

本プログラムのもと、コグニザントはエンジニアやシニアエンジニアリング人材を現場に直接常駐させ、Google Cloudのチームと緊密に連携することで、Gemini Enterprise導入による価値創出までの時間を短縮していく予定です。また、Google Cloud Marketplace上でソリューションを展開し、共同顧客が利用できるエンタープライズ向け製品のポートフォリオを拡充していきます。さらに、グローバルデリバリーチーム全体でGemini Enterpriseの認定取得やスキル向上に直接投資し、大規模なサービス提供を実現する技術基盤を構築しています。

コグニザントのコアテクノロジー＆インサイト部門プレジデントのAnnadurai Elangoは、「この強化されたアプローチは、まさにコグニザントの『AI Builder』戦略が目指す姿を体現するものです。現地に常駐するエンジニアがGoogle Cloudのチームと直接連携し、現場で実際に発生している課題を解決します。私たちはこの能力を構築し、社内でその有効性を実証してきました。今後は、両社共通のクライアントに向けて、大規模に展開していきます。」と、述べています。

この協業は、企業が大規模にAIを現場へ導入し、測定可能な成果を上げるためには、高度なエンジニアリング能力を備えたパートナーが必要であるという両社共通の認識を反映したものです。コグニザントのエンジニアリング・ファーストのモデル、拡大し続ける産業向けAIソリューションのポートフォリオ、そして自社のグローバル事業全体におけるGemini EnterpriseおよびGoogle Workspaceの社内導入実績は、顧客が直接活用できる実践的な知見を提供します。

Google Cloud グローバルパートナーエコシステム 代表であるKevin Ichhpuraniは、「AIを本番環境で拡大させるには、エンタープライズ向けのプラットフォームと、現場でターゲットとする成果を直接エンジニアリングできるパートナーが必要です。私たちは、Google Cloudの高度なエージェント機能とコグニザントの導入に関する専門知識を組み合わせ、お客様がAIの可能性を測定可能な実践環境でのインパクトへと転換できるよう支援していきます。」と述べています。

コグニザントの「Gemini Enterprise Practice」は、すでに共同顧客に対して成果を上げています。北米の大手通信事業者はコグニザントと提携し、数億ドル規模の収益に関わる請求の不一致を対処するため、エージェント型AIを導入しました。この初期の取り組みにより、同社内では収益回収、請求書の照合、ワークフローの自動化など、業務全体にわたる10件以上のGemini Enterpriseの活用が可能になりました。

今回の発表は、先日発表したGemini Enterpriseを活用したコンタクトセンター専用ソリューション「Cognizant Agentic Retail CX」など、拡大し続ける共同ソリューションのポートフォリオをさらに強化するものです。両社はまた、プロジェクト管理からマーケティング、人材育成に至るまで、企業内の特定の役割にエージェント型AIを配置するために設計されたソリューションである「Agentic Employee Platform」の市場投入も進めています。人間主導・エージェント運用のモデルで稼働するこのプラットフォームは、対象となるワークフロー内の手作業のうち最大60～70%を自動化し、導入期間を数四半期から数週間に短縮します。これは、コグニザントとGoogle Cloudが共同で構築した、業界初のエージェント型ワークフォースソリューションの一つです。

また本件は、コグニザントが「Google Cloud Partner of the Year 2026」において「Global Data & Analytics」および「Services & Industry Solutions: Healthcare & Life Sciences」の2部門を受賞し、さらにEverest Groupの「Google Cloud Services PEAK Matrix® Assessment 2026」においてリーダーに選出されるなど、高く評価されている両社のパートナーシップにおける最新の成果でもあります。

コグニザントとGoogle Cloudのパートナーシップの詳細（英語）については、下記ページをご覧ください。https://www.cognizant.com/us/en/about-cognizant/partners/google-cloud

コグニザントについて

コグニザント（NASDAQ: CTSH）は、AI Builderおよびテクノロジーサービスプロバイダーとして、お客様にフルスタックのAIソリューションを構築することで、AI投資と企業価値を結ぶ架け橋となっています。業界、ビジネスプロセス、エンジニアリングに関する当社の深い専門知識を活かし、組織固有のビジネス環境をテクノロジー・システムに組み込みます。これにより、人間の可能性を最大限に引き出し、確かな成果を実現するとともに、急速に変化する世界においてグローバル企業が常に一歩先を行くための支援を行っています。

詳細については、www.cognizant.com をご覧ください。

※本リリースはUS本社のCognizant Establishes Dedicated Gemini Enterprise Practice in Collaboration with Google Cloudを翻訳したものです。

コグニザントの詳細は、下記ページをご覧ください。(日本語)

https://www.cognizant.com/jp/ja/about-cognizant

■本件に関する報道関係からのお問い合わせ先

コグニザントジャパンPR事務局

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