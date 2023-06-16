SAP AI 解决方案

我们的企业级 AI 服务采用“SAP 优先、执行主导”的策略，旨在规模化构建负责任的生成式 AI。该服务将 AI 战略与咨询、嵌入式负责任 AI 以及人才赋能融为一体，确保生成式 AI 投资能够转化为切实的商业价值。我们专为 SAP 环境量身定制企业级 AI 路线图、KPI 框架以及实施前后的价值实现模型，从而全面提升生产力、质量与成本效益。

遵循全球及行业监管要求，我们通过偏差检测、可解释性、审计跟踪以及隐私保护设计，从最初起就将“负责任的 AI”理念根植于设计之中。在 Cognizant Neuro AI 和基于角色的生成式 AI 赋能的双重驱动下，该策略助力企业在建立信任与问责机制的基础上，从零散的小规模试点项目顺利迈向规模化的企业级 AI 采用阶段。