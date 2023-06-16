SAP AI 解决方案

场景驱动商业 AI，重塑 SAP 体验
Cognizant 的企业级 AI 服务将 SAP Business AI 无缝嵌入您的业务场景，贯穿各项流程、数据与工作流，从而释放覆盖全组织的巨大价值。我们将 Cognizant Neuro® AI、SAP Business AI、智能体 AI 能力与负责任的 AI 框架融为一体，结合强大的云原生 SAP 平台专业实力，全力为您交付安全、可扩展且以结果为导向的解决方案。
Cognizant 的企业级 AI 服务将 SAP Business AI 无缝嵌入您的业务场景，贯穿各项流程、数据与工作流，从而释放覆盖全组织的巨大价值。我们将 Cognizant Neuro® AI、SAP Business AI、智能体 AI 能力与负责任的 AI 框架融为一体，结合强大的云原生 SAP 平台专业实力，全力为您交付安全、可扩展且以结果为导向的解决方案。
借助 Cognizant 生成式 AI 驱动的服务，全面加速 SAP 转型。我们的服务旨在创造可衡量的业务成果、降低成本并优化用户体验。从战略制定到最终执行，我们的服务全方位助力企业在整个 SAP 环境中解锁智能化价值。
我们的企业级 AI 服务采用“SAP 优先、执行主导”的策略，旨在规模化构建负责任的生成式 AI。该服务将 AI 战略与咨询、嵌入式负责任 AI 以及人才赋能融为一体，确保生成式 AI 投资能够转化为切实的商业价值。我们专为 SAP 环境量身定制企业级 AI 路线图、KPI 框架以及实施前后的价值实现模型，从而全面提升生产力、质量与成本效益。
遵循全球及行业监管要求，我们通过偏差检测、可解释性、审计跟踪以及隐私保护设计，从最初起就将“负责任的 AI”理念根植于设计之中。在 Cognizant Neuro AI 和基于角色的生成式 AI 赋能的双重驱动下，该策略助力企业在建立信任与问责机制的基础上，从零散的小规模试点项目顺利迈向规模化的企业级 AI 采用阶段。
采用以生成式 AI 为主导、加速器为驱动的方法，妥善准备 SAP 数据架构，从而大规模支持数据分析、自动化与生成式 AI。我们的旗舰级解决方案包括 Cognizant Data Migration Express 等，可通过自动化映射、多级数据质量检查、持续验证与核对来加速数据迁移；而 Cognizant Brownfield Conversion Express 则通过自动化 ABAP 修复并减少系统停机时间，大幅提升转换质量。我们其他久经考验的解决方案可将这些能力扩展至整个 SAP 环境，以实现更快的价值转化、更高的数据质量、更卓越的生产力，同时降低总拥有成本。
这种策略与 SAP BDC、SAP Datasphere 及 SAP BTP 深度集成，能够交付受治理、支持分析与 AI 的数据，在加快价值转化、提升质量并降低成本的同时，最大程度减少对第三方工具的依赖。
在运行、支持及交互等多种场景下，利用生成式 AI 全面优化 SAP 运营与用户体验。我们成熟的解决方案能够显著提高回复准确率，加强治理与合规，并大幅减少 SAP 支持流程中的人工投入。我们与 SAP 联合创新，推出屡获殊荣且通过 SAP Business AI 认证的解决方案，为客户提供值得信赖、企业级的创新技术，从而降低采用风险并加速价值实现。以 Cognizant Case Management AI Agent for SAP 为例，它能自动化处理 SAP 异常情况，将案例解决时间缩短高达 30%，并将员工培训工作量减少高达 80%。
嵌入式 AI 智能助手（包括 SAP 的 Joule）可在各类 SAP 应用中实现智能查询、情境洞察以及个性化体验，从而提升生产力、运营韧性，并提供始终如一的高品质服务。
将生成式 AI 嵌入 SAP 软件开发生命周期的各个环节，在确保交付质量的前提下，全面加速 SAP 解决方案的构建、测试与部署。Cognizant 采用“SAP 优先、执行主导”的工程方法，运用生成式 AI 自动化处理代码生成、测试、审查与修复工作，有效减少开发工作量、缺陷率及返工率。我们的智能体 AI 能力可进一步提供智能化的技术洞察、自动化报告以及系统级操作，从而简化复杂的 SAP 工程任务。
该方法基于 SAP BTP 与云原生模型构建，不仅能够缩短发布周期，提升开发者生产力，确保代码的标准化与易维护性，还能实现符合企业可靠性与安全标准且具备可扩展性的 SAP 创新。
简化 S/4HANA 与数据湖的迁移转型流程，将时间线缩短高达 30%，降低总拥有成本 (TCO)，并提供支持分析的数据，为高效决策赋能。
依托基于 SAP Commerce Cloud 构建，由生成式 AI 驱动且直接可用的生命科学行业预配置客户体验行业解决方案，从容应对复杂的生命科学采购与客户旅程。
借助基于生成式 AI 的 Brownfield Conversion Express，重新定义业务数据验证、核对与代码修复方法，全面革新 S/4HANA 迁移旅程。
我们致力于帮助您准确预测市场需求，即时采取下一步行动。
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