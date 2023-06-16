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SAP AI 解决方案
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场景驱动商业 AI，重塑 SAP 体验

Cognizant 的企业级 AI 服务将 SAP Business AI 无缝嵌入您的业务场景，贯穿各项流程、数据与工作流，从而释放覆盖全组织的巨大价值。我们将 Cognizant Neuro® AI、SAP Business AI、智能体 AI 能力与负责任的 AI 框架融为一体，结合强大的云原生 SAP 平台专业实力，全力为您交付安全、可扩展且以结果为导向的解决方案。

我们的专业领域涵盖：
战略与基础

AI 战略与咨询；数据就绪与治理；负责任的 AI 与合规性

SAP Business AI 支持

SAP AI Core 与 AI Launchpad；嵌入式与预测性 AI 以及 Joule

数据与平台现代化

SAP BTP；SAP BDC；SAP Datasphere；SAP 集成套件与 SAP Data Intelligence

智能自动化与智能体 AI

Cognizant Neuro AI；Cognizant Brownfield Conversion Express 等

为什么选择 Cognizant 的企业级 AI

企业若想全面释放商业 AI 的价值，必须采用涵盖技术采用、加速、治理与规模化落地的全局性策略。

  • 我们的企业级解决方案荣获众多奖项，并已通过 SAP Business AI 认证，可助力企业落地可靠、具备生产能力的 AI 应用
  • 我们采用 AI 主导的方法实现可衡量的业务成果，全面提升业务生产力、决策质量与运营效率
  • 我们提供多种 AI 加速器，同时结合 Cognizant Case Management AI Agent for SAP、Cognizant Brownfield Conversion Express、Cognizant Data Migration Express，能够显著加快价值转化时间，同时降低风险与成本
  • 我们将 AI 融入工作流程，打造直观、契合上下文、支持多语言的用户体验，进而推动广泛采用 
  • 我们设有完善的治理、质量与合规框架，确保 AI 运营值得信赖、安全且能够大规模落地
  • 依托在 AI 创新领域的持续投资，Cognizant 推出新一代人才赋能与规模化发展计划，全力打造面向未来的 AI 数字化人才队伍
一群背景各异的人围坐在会议桌旁进行讨论。

利用生成式 AI 释放 SAP 价值

借助 Cognizant 生成式 AI 驱动的服务，全面加速 SAP 转型。我们的服务旨在创造可衡量的业务成果、降低成本并优化用户体验。从战略制定到最终执行，我们的服务全方位助力企业在整个 SAP 环境中解锁智能化价值。

构建负责任、以结果为导向的 SAP AI

我们的企业级 AI 服务采用“SAP 优先、执行主导”的策略，旨在规模化构建负责任的生成式 AI。该服务将 AI 战略与咨询、嵌入式负责任 AI 以及人才赋能融为一体，确保生成式 AI 投资能够转化为切实的商业价值。我们专为 SAP 环境量身定制企业级 AI 路线图、KPI 框架以及实施前后的价值实现模型，从而全面提升生产力、质量与成本效益。

遵循全球及行业监管要求，我们通过偏差检测、可解释性、审计跟踪以及隐私保护设计，从最初起就将“负责任的 AI”理念根植于设计之中。在 Cognizant Neuro AI 和基于角色的生成式 AI 赋能的双重驱动下，该策略助力企业在建立信任与问责机制的基础上，从零散的小规模试点项目顺利迈向规模化的企业级 AI 采用阶段。

为生成式 AI 奠定值得信赖的数据基础

采用以生成式 AI 为主导、加速器为驱动的方法，妥善准备 SAP 数据架构，从而大规模支持数据分析、自动化与生成式 AI。我们的旗舰级解决方案包括 Cognizant Data Migration Express 等，可通过自动化映射、多级数据质量检查、持续验证与核对来加速数据迁移；而 Cognizant Brownfield Conversion Express 则通过自动化 ABAP 修复并减少系统停机时间，大幅提升转换质量。我们其他久经考验的解决方案可将这些能力扩展至整个 SAP 环境，以实现更快的价值转化、更高的数据质量、更卓越的生产力，同时降低总拥有成本。

这种策略与 SAP BDC、SAP Datasphere 及 SAP BTP 深度集成，能够交付受治理、支持分析与 AI 的数据，在加快价值转化、提升质量并降低成本的同时，最大程度减少对第三方工具的依赖。

优化 SAP 运营与用户体验

在运行、支持及交互等多种场景下，利用生成式 AI 全面优化 SAP 运营与用户体验。我们成熟的解决方案能够显著提高回复准确率，加强治理与合规，并大幅减少 SAP 支持流程中的人工投入。我们与 SAP 联合创新，推出屡获殊荣且通过 SAP Business AI 认证的解决方案，为客户提供值得信赖、企业级的创新技术，从而降低采用风险并加速价值实现。以 Cognizant Case Management AI Agent for SAP 为例，它能自动化处理 SAP 异常情况，将案例解决时间缩短高达 30%，并将员工培训工作量减少高达 80%。 

嵌入式 AI 智能助手（包括 SAP 的 Joule）可在各类 SAP 应用中实现智能查询、情境洞察以及个性化体验，从而提升生产力、运营韧性，并提供始终如一的高品质服务。

借助 AI 加速 SAP 构建与创新

将生成式 AI 嵌入 SAP 软件开发生命周期的各个环节，在确保交付质量的前提下，全面加速 SAP 解决方案的构建、测试与部署。Cognizant 采用“SAP 优先、执行主导”的工程方法，运用生成式 AI 自动化处理代码生成、测试、审查与修复工作，有效减少开发工作量、缺陷率及返工率。我们的智能体 AI 能力可进一步提供智能化的技术洞察、自动化报告以及系统级操作，从而简化复杂的 SAP 工程任务。 

该方法基于 SAP BTP 与云原生模型构建，不仅能够缩短发布周期，提升开发者生产力，确保代码的标准化与易维护性，还能实现符合企业可靠性与安全标准且具备可扩展性的 SAP 创新。

解决方案

Cognizant Data Migration Express

简化 S/4HANA 与数据湖的迁移转型流程，将时间线缩短高达 30%，降低总拥有成本 (TCO)，并提供支持分析的数据，为高效决策赋能。

Cognizant Life Care Express

依托基于 SAP Commerce Cloud 构建，由生成式 AI 驱动且直接可用的生命科学行业预配置客户体验行业解决方案，从容应对复杂的生命科学采购与客户旅程。

Cognizant Brownfield Conversion Express

借助基于生成式 AI 的 Brownfield Conversion Express，重新定义业务数据验证、核对与代码修复方法，全面革新 S/4HANA 迁移旅程。

Cognizant Case Management AI Agent for SAP

由生成式 AI 驱动的 SAP 智能体，可自动处理异常情况，将案例解决时间缩短 30%，并将员工培训工作量减少 80%。

行业应用场景

Cognizant Case Management AI Agent for SAP：加速问题解决
Cognizant Case Management AI Agent for SAP：加速问题解决

利用这款基于 SAP 且由生成式 AI 驱动的智能体，某公用事业供应商实现了异常处理自动化，将案例解决时间缩短了 30%，员工培训工作量减少了 80%。

一名手持笔记本电脑的男士
Cognizant Brownfield Conversion Express：提高生产力
Cognizant Brownfield Conversion Express：提高生产力

某全球消费品牌采用这种由生成式 AI 驱动的 S/4HANA 转换加速器，将其系统停机时间减少了 40%，生产力提升了约 50%，交付率提高了 30%。

一位女士正在触摸显示统计图表的大屏幕
ABAP 开发转型：实现更快交付
ABAP 开发转型：实现更快交付

一家生命科学企业借助该生成式 AI 工具实现了编码与测试的自动化，在提升代码质量的同时，将开发时间缩短了 40%。

一名正在进行编程和软件测试的男士。
Cognizant Data Migration Express：加速价值转化
Cognizant Data Migration Express：加速价值转化

某全球物流供应商实证，这款基于生成式 AI 的 SAP 数据迁移加速器使其价值转化速度提升了约 30%，并显著改善了数据质量，降低了 TCO。

有两个烟囱的工厂大楼俯瞰图
电子邮件通信解决方案：更及时地回应客户
电子邮件通信解决方案：更及时地回应客户

对于某全球能源供应商，该生成式 AI 解决方案实现了电子邮件分类与回复的自动化，使准确率提升了 20%–30%，响应时间缩短了 25%–30%。

有两个烟囱的工厂大楼俯瞰图
培训需求分析：精简变更管理
培训需求分析：精简变更管理

某能源供应商借助生成式 AI 辅助的培训需求分析，将利益相关者的工作量减少了 30%，领域专家的评审时间缩短了 40%。

有两个烟囱的工厂大楼俯瞰图
智能知识搜索：加快决策速度
智能知识搜索：加快决策速度

某全球零售企业采用了这款由生成式 AI 驱动的搜索引擎，使知识准确率提升了 10%–20%，响应时间缩短了高达 30%。

两名女士在办公室里讨论。
基于 SAP Service Cloud 的 Joule 应用场景：改善服务
基于 SAP Service Cloud 的 Joule 应用场景：改善服务

某水务服务供应商通过 SAP Service Cloud 内嵌的 AI 技术实现了个性化推荐，不仅提高了客户满意度，还减轻了客服人员的工作负担。

有两个烟囱的工厂大楼俯瞰图
AI 主导的集成业务规划：优化规划流程
AI 主导的集成业务规划：优化规划流程

一家医疗服务供应商将 Joule 嵌入 SAP IBP 与 BTP 后，实现了跨供应链的自主规划、更快的决策与智能自动化。

有两个烟囱的工厂大楼俯瞰图

合作伙伴

我们与世界级企业共同合作，并达成战略联盟，从而拓展服务领域，向客户交付更为全面的解决方案。我们的部分战略合作伙伴包括：

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