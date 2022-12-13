企业级应用服务
SALESFORCE 云服务
ISG 将 Cognizant 命名为 Salesforce 生态系统中的“领导者”
Cognizant 在美国、英国、德国和法国市场的 ISG Provider Lens™ - Salesforce Ecosystem Partners 2023 报告中被定位为“领导者”。该报告重点介绍了我们在 13 个象限中的丰富产品组合，涉及多云和集成中的 Salesforce 特定实施服务、大型企业的行业云和托管应用程序服务、中端市场的营销自动化使我们能够为客户提供尖端服务。
阅读报告，详细了解 Cognizant 在 Salesforce 产品中的独特优势。
37%
那些利用数据赋能客户体验的企业，占有了更大的市场份额。
（来源：《颠覆世界的商业和技术平台》，2016年3月）
服务
全面端到端的应用服务
完善的企业级应用解决方案
企业级应用通常都是企业的核心IT系统。高知特企业级应用服务，助力企业前台、后台业务流程的数字化转型，支持的企业级核心应用包括：客户体验系统（CX）、客户关系管理系统（CRM）、人力资本管理系统（HCM）、供应链管理系统（SCM）、企业资源规划系统（ERP）。
打造极具吸引力的客户体验
Cognizant 的客户服务转型是一种综合方法，可帮助组织提供个性化、简化和有效的体验，以满足不断变化的客户期望。现在，企业可以通过其值得信赖的渠道迎合每位客户的需求，并在每一步都创造令人难忘的品牌互动。
高知特客户体验管理专家团队，帮助企业全渠道打造富有吸引力的客户体验。我们助力企业通过先进科技，让客户互动变得更具情境智能，从而在数字化时代获得成功。
人力资源数字化转型路径
劳动力结构不断变化、人力资源环境愈发复杂、企业间并购频繁、法规政策不断变化，这些要素都在推动人力资本管理要随之动态转型。
结合对HCM人力资本管理系统的专业知识和提供人力资源数字化服务的能力，高知特为企业提供端到端的人力资源数字化转型路线图方案。我们利用创新的转型解决方案，帮助企业打造富有吸引力的员工体验，提升员工效率，推动业务价值。
利用我们与企业客户长期深入的技术服务合作关系，基于先进的人力资源平台产品，我们为企业提供强大的HCM系统实施服务，以助力企业搭建高水平的数字化人力资本管理系统。
利用数字化技术，打造现代化的供应链管理系统
在数字化时代，企业应突破传统的供应链流程，将目光投向更远, 以打造更大的价值。企业应改造现有供应价值链，致力于客户动态需求的满足，创造独特用户体验，与供应商和合作伙伴建立良好共生关系。
高知特供应链管理系统服务与实践，助力企业利用新一代数字化技术，构建高性能的供应链解决方案。
通过数字化技术，对供应链进行现代化升级和改造，提高供应链效率，企业可以更加从容地拥抱机遇、迎接挑战，实现业务所需的速度与敏捷性。在供应链管理系统转型过程中，不会对现有业务造成中断，同时，转型后，企业运营成本也将得到有效节省。
转型企业财务格局
市场需求持续演进、区域法规不断变化、科技日新月异，财务部门需不断对业务战略进行重新评估并加以再设计，以时刻保持市场竞争力。
我们为企业复杂的财务环境，提供整体全面的转型解决方案，包括了系统平台解决方案、咨询顾问服务等。同时，我们还为企业的财务转型提供先进的加速器和工具，帮助不同行业、不同地区、不同经营模式下的企业，实现无缝集成的解决方案。
我们与全球领先的财务管理软件厂商展开广泛战略合作，以帮助企业客户打造经济高效的解决方案，提高价值实现速度。
成为智慧企业
成功的企业应具备智能决策的能力，在对的时间做出明智的决策，而基于数据、人工智能、机器学习的决策，将为企业提供更加实时和高度可信的决策基础。为了充分挖掘现代智能决策的优势，企业应从现在开始，对AI应用进行战略规划，并给与充分的重视，扩大人工智能技术在全企业范围内的部署。
高知特致力于帮助企业部署人工智能技术，实现人工智能价值。借助已开发的加速器和工具套件，我们帮助企业将人工智能模型投入生产，仅需数月时间，就能获得看得见的可靠业务价值。此外，基于云厂商伙伴提供的云原生服务， 我们还提供丰富的方法论和解决方案，帮助企业解决各类人工智能应用挑战，并通过高知特进化式人工智能 (Evolutionary AI) 技术, 帮助企业自动发现有效解决策略，从多个对象中指示出最佳决策项建议，提升决策速度与水平。
成为敏捷企业
高知特企业应用集成平台服务提供包括架构设计、项目实施、应用运维管理服务等端到端的全套服务，帮助企业开发和部署内置可复用的标准化API接口，打造敏捷企业。我们为企业提供API商店、最佳集成实践经验和定制化应用集成。我们的应用集成方法，可以帮助企业节省成本，简化集成难度，助力数字化转型，提高市场进入速度，与边缘物联网设备连接，获得实时数据接入能力，提高企业的数据质量、数据安全和数据合规性。
有了企业应用集成平台，企业将获得对业务的控制权，让企业对业务流程可视，有效管理合规，获得新的业务洞察，打造良好客户体验，捕捉潜在商机。
平台
发掘现有软件的价值
与软件厂商长期坚实的合作伙伴关系
我们与全球领先企业应用软件厂商合作，帮助企业客户解锁现有应用软件平台的价值。无论您目前处于数字化转型的哪一阶段，我们都能帮助您规划、实施和管理您的企业系统环境，助您获得数字化能力。
跨渠道打造无缝用户体验
随着用户与企业之间的交互渠道增多，企业面临的应用、数据流和设备终端也越来越多，全渠道集成服务，可以帮助企业整合客户触点行为数据，为客户打造一致的用户体验。
高知特流程管理整合团队，拥有丰富的企业数字化互联知识，致力于帮助企业加速数字化转型。随着数据成为企业打造竞争优势的差异化要素，我们已帮助多家全球领先企业，打通企业内部系统、合作伙伴系统和外部社交平台，集成数据流，并利用物联网、微服务架构、Open API， 让IT灵活应对变化。
我们通过将数字化系统集成到混合云环境，以云连接方式实现企业的灵活运营。您的复杂跨地域应用集成需求可以被满足，您的应用将在新的业务环境下创造更大价值。
推动流程智能自动化
企业在优化运营成本、打造差异化客户体验的过程中，业务流程管理持续优化也非常重要。由人工智能、数据、分析技术和业务规则驱动的企业决策体系，将能够帮助企业搭建更为实时、智能可预测、标准高效的流程设计。
高知特智能业务流程管理解决方案团队，旨在帮助企业推动机器人流程自动化技术（RPA）的应用，以打造卓越的用户体验，加速数字化转型，实现预测性分析，提高运营效率。
我们提供新一代的智能业务流程管理解决方案、框架和方法论，并结合行业实践经验和广泛的知识积累，利用数字化技术，转型企业的前台与后台系统流程，以帮助企业IT更好地服务业务需要。
实力联合，资源统一
高知特基于Oracle系统的实施服务，致力于帮助企业应对今天的数字化转型需要。我们的专业服务囊括Oracle全栈产品，包括了核心系统的现代化升级服务。我们利用云、社交技术、移动企业应用平台等领先科技，推动企业的创新与效率。
作为Oracle全球铂金级合作伙伴及核心级云合作伙伴，我们致力于帮助您部署新运营模式、流程和云IT系统，实现Oracle技术投资的最大价值发挥，让您在数字化时代保持竞争力。
打造新一代客户交互体验
在数字化时代，企业希望能够位客户打造卓越的客户体验，实现流程的自动化，优化运营成本。因此，客户服务、销售绩效管理、运营卓越成为企业在数字化转型过程的关键。您希望通过一套端到端的低代码或零代码平台，来搭建动态的、可扩展的、跨多渠道的解决方案，以鼓励客户参与互动，激发购买兴趣，维持客户活跃度。
高知特Pega系统实施服务，旨在帮助企业打造卓越的客户体验，获得自动化的流程，以实现端到端地卓越客户交互。凭借先进的人工智能和机器人自动化技术，我们的解决方案帮助企业推动销售、营销、客户服务和运营卓越。利用我们在智能流程自动化和客户关系管理系统（CRM）领域积累的深厚专业知识，我们助力企业加速数字化转型。我们新一代的解决方案、框架和方法论，结合行业最佳实践经验和广泛的知识积累，为企业提供独特价值。
作为Pega全球白金级战略咨询合作伙伴，我们已经为不同行业的多家客户成功交付多个大型复杂、跨多国的转型项目。
打造以客户体验为导向的市场策略
高知特Salesforce团队，通过对新兴数字技术环境和客户需求的深刻理解，能够交付各类大型、复杂、多国家参与的CRM转型项目，并提供强大的项目管理能力。基于Salesforce平台强大的能力，我们提供完善的专业服务，包括数字化设计、移动App设计、数字化用户体验设计等，并针对不同行业提供行业化的解决方案。
作为Salesforce全球战略合作伙伴，我们协力开发新一代的专有客户体验工具和解决方案，将AI、社区、物联网、AR和VR等技术应用到销售、客服和营销中。
释放数字化的价值
在今天的数字化业务中，企业、客户、合作伙伴、终端用户、员工贯穿于统一的价值链中。科技消费化使得企业有能力成为智慧企业，创造新型数字化商业模式，与客户建立更为深入的连接和互动，为客户打造相关性更强、更具价值的客户体验。
高知特SAP实施服务，致力于帮助企业充分发挥数字经济的商业价值。通过推动企业的数字化转型，我们帮助企业释放数字化价值，获得良好的行业性成果，为未来做准备。我们提供广泛的SAP服务和业务解决方案，帮助您打造竞争优势、发现新的营收增长点，获得业务敏捷性，实现企业运营所需的效率和成本节约。
合作伙伴
我们与世界领先的企业建立合作伙伴关系和战略联盟关系，扩展我们的服务范畴，从而为客户提供全面的解决方案。与世界领先企业展开战略联盟，使得我们能够为您的业务和IT挑战提供完整的解决方案。
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