Données et analytique SAP

Afin d'automatiser les processus de gestion des produits de notre client pour maintenir sa compétence sur le marché et sa croissance durable, nous avons développé un outil de prise de décision accélérée qui catégorise et applique des règles de pertinence métier tout en réduisant les délais de chargement des SKU. Cet outil a permis d'augmenter les ventes de plus d'un million de dollars en un an, de réduire les processus manuels de 50 % et de multiplier par 5 la qualité des données.