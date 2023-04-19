Données et analytique SAP

Passer au contenu principal Skip to footer
Rationaliser les processus, renforcer l'agilité et analyser l'impact

Libérez le plein potentiel de votre activité grâce à nos services de pointe en matière de données et SAP Business Data Cloud (BDC). Nous vous aidons à transformer l'intégralité de votre paysage de données par l'unification des informations SAP et hors SAP fragmentées dans un actif unique et intelligent. Notre solution vous permet d'accéder à des informations enrichies et d'automatiser des processus essentiels. Avec nous, vous disposez des capacités d'établir une feuille de route financière stratégique et une gestion professionnelle des performances pour générer des résultats métier très concrets.
Modernisation de la plateforme de données pour un leader mondial de l'industrie pharmaceutique
Nous avons modernisé la plateforme de données de notre client en la basculant vers SAP BW/4HANA, rationalisé les modèles de base et mis à niveau les applications et les rapports tout en répondant aux exigences des plateformes financières du groupe en matière de sécurité élevée.

médecins regardant un bloc-notes
Migration des données d'une entreprise mondiale de dispositifs médicaux
Grâce à nos accélérateurs et outils maison, nous avons pris en charge les déploiements SAP S/4HANA de nos clients au moyen de frameworks de bout en bout, de partenaires produits et d'un achèvement du projet dans les délais impartis.

dispositifs médicaux
Amélioration des processus financiers d'un grand constructeur automobile
Nous avons fourni une plateforme digitale holistique de pilotage budgétaire et amélioré le traitement des demandes de financement, le rapprochement des dépenses et le suivi budgétaire. SAP SAC a permis d'améliorer la planification et la collaboration.

femme qui rit en recevant un objet d'une autre femme
Remaniement de la planification et du contrôle financiers
Nous avons fourni à un client pharmaceutique allemand de premier plan une solution de planification et de prévision des dépenses d'investissement dans SAC. Dotée de fonctionnalités avancées, elle a amélioré les workflows pour des soumissions et des approbations réussies.

femme tenant une souris tout en regardant un moniteur
Amélioration du suivi et de la surveillance des véhicules
Nous avons aidé notre client à améliorer l'analyse de l'état de santé de plus de 100 000 véhicules dans le monde entier en intégrant des données en temps quasi réel et en créant des visualisations globales au niveau des actifs à l'aide de SAP BTP.

suivi des véhicules en déplacement
Modernisation du paysage des données sur le cloud pour favoriser l'IA et les informations
Modernisation de la plateforme de données d'un client de biens de grande consommation avec des rapports sur le cloud et une IA agentique génératrice d'analyse en temps réel à partir de sources SAP comme hors SAP, notamment Hyperscaler et Databricks.

Une femme choisit des articles dans les rayonnages d'un supermarché

Nos offres

Business Data Cloud : un socle unifié

Nous proposons une approche holistique de vos besoins en données afin de vous aider à créer un socle de données unifié et intelligent capable de piloter l'intégralité de votre activité. Nos services vous donnent les capacités de décloisonner les données, d'exploiter des données fiables pour l'IA et les analyses et de prendre des décisions en temps réel tout en assurant le plus haut niveau de gouvernance et de sécurité des données.

Transformez votre activité avec une stratégie de données tournée vers l'avenir

Nous nous associons avec vous pour développer une feuille de route stratégique pour votre paysage de données. Nos services de conseil en matière de données SAP vous aident à définir vos objectifs métier et à concevoir une architecture de données moderne qui maximise la valeur issue de vos données afin de jeter les bases d'une croissance future.

Accélérez votre parcours de données avec un socle évolutif et paré pour l'avenir

Notre offre de modernisation de donnée combine vitesse et planification stratégique pour la transformation de votre paysage de données. Cela commence par notre kit de démarrage BDC pour une mise en œuvre rapide et rentable. Ensuite, notre cadre de modernisation des données vous aide à bâtir une structure de données pérenne qui s'appuie sur SAP BW/4HANA, SAP BW PCE, Databricks et SAP Datasphere. Il garantit ainsi l'unification de vos données depuis toutes les sources, leur contextualisation métier et leur préparation pour la croissance.

Encouragez les décisions intelligentes grâce à un socle fiable de données IA

Libérez la puissance de l'IA avec un socle de données fiable et contextuel. Nous vous aidons à sélectionner et à contextualiser vos données pour générer des informations basées sur l'IA et concevoir des applications intelligentes. Ainsi, vous pouvez garantir la fiabilité des données, leur responsabilité et leur préparation à vos décisions métier les plus essentielles.

Bénéficiez d'une visibilité en temps réel pour une planification professionnelle agile

Transformez votre activité grâce à des informations en temps réel ainsi qu'une vision holistique de vos données. Nous mettons en œuvre des solutions telles que la planification et la génération de rapports par SAP Analytics Cloud (SAC), Analysis for Office (AFO), la création de rapports en groupe et les analyses intégrées. Ainsi, nous apportons une visibilité complète sur votre rentabilité, vos performances et votre durabilité, le tout au service de la prise de décision agile et basée sur les données.

Migrez de manière fluide vers S/4HANA pour accélérer la transformation métier

Accélérez votre passage à S/4HANA avec notre solution propriétaire Cognizant® Data Migration Express. Piloté par SAP BDC, notre accélérateur de migration de données sans serveur rationalise et automatise la transition. Il s'appuie sur des capacités d'IA générative afin de garantir un mappage précis des données et la qualité de ces données. Vous réduisez ainsi le coût total de possession et accélérez le calendrier de migration jusqu'à 40 %.

SAP ANALYTICS

Découvrir nos solutions de pointe

Cockpit de durabilité SAP de Cognizant

Utilisez une plateforme de données centrale unifiée pour bénéficier de la capture intégrée et du suivi en temps réel des objectifs de durabilité.

Usine visuelle Cognizant SAP

Bénéficiez d'une visibilité directe de l'impact sur les profits et les pertes grâce à l'intégration de l'atelier aux services administratifs et à des informations exploitables basées sur les rôles.

Intelligence des dépenses Cognizant SAP

Découvrez les tendances cachées et générez des économies pour optimiser vos dépenses et repenser votre stratégie de dépenses.

Solution d'analyse de l'efficacité globale des équipements (OEE) Cognizant SAP

Optimisez la productivité tout en limitant les temps d'arrêt grâce à l'exploitation d'informations en temps réel et à une prise de décision plus rapide.

Un géant de la production multiplie par 8 la rapidité des processus SKU

Afin d'automatiser les processus de gestion des produits de notre client pour maintenir sa compétence sur le marché et sa croissance durable, nous avons développé un outil de prise de décision accélérée qui catégorise et applique des règles de pertinence métier tout en réduisant les délais de chargement des SKU. Cet outil a permis d'augmenter les ventes de plus d'un million de dollars en un an, de réduire les processus manuels de 50 % et de multiplier par 5 la qualité des données.

Usine de fabrication équipée de machines

Distinctions

Lauréat, Hack2Build de SAP : SAC, solution de durabilité Data Warehouse Cloud

Cognizant, lauréat de la solution de durabilité ESG Scope 3 basée sur S/4HANA et SAP BTP lors du Hack2Build 2022.

logo sap
Cognizant et Syniti s'associent pour améliorer la transformation des données

Syniti, partenaire platinum de SAP, est notre fournisseur privilégié pour les migrations de données vers S/4HANA. Nous nous appuyons sur l'IA et les algorithmes propriétaires intelligents de l'entreprise pour maintenir une qualité des données élevée, et sur la Syniti Knowledge Platform (SKP) en tant qu'environnement centralisé et fiable pour atteindre plus rapidement les objectifs de transformation de l'entreprise.

logo de Syniti

Nos partenaires

Nous formons des partenariats et des alliances stratégiques avec de grandes entreprises pour offrir des solutions complètes à nos clients. Nos principaux partenaires sont :

Obtenez les réponses à vos questions

Nos clients font appel à nous pour les aider à repenser leur utilisation des technologies.

