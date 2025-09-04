Life Sciences Enterprise Platform Services 2025

Passer au contenu principal Skip to footer
Cognizant nommée Leader dans l'évaluation Life Sciences Enterprise Platform Services PEAK Matrix® 2025 d'Everest Group

Ce rapport reconnaît Cognizant parmi les leaders de ce domaine de par son statut de « consultant premium pour le Global 2000 » et son accompagnement des clients vers une croissance pilotée par l'expérience. Cognizant se distingue également par sa position sur le podium des partenaires Salesforce certifiés à l'international et sa présence parmi les neuf meilleurs partenaires stratégiques mondiaux d'Oracle, notamment le trio de tête des entreprises internationales titulaires du plus grand nombre de certifications cloud Oracle.

Lire le rapport
Life Sciences Enterprise Platform Services
Retour à la page sur les distinctions