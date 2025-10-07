HFS Horizon 3 Market Leader 2025

« La modernisation des plateformes est absolument prioritaire pour les prêteurs qui cherchent à se délester des systèmes existants et à s'équiper pour l'économie digitale. Cognizant est justement en train de s'y atteler. L'entreprise aide le secteur à se consolider en prévision de chocs macroscopiques, de la hausse des niveaux d'exigence en matière d'expérience client et de la complexification règlementaire avec les opérations intelligentes et des directives centrées sur la technologie. Ses modèles d'engagement flexibles et exploitables ainsi que ses offres en tant que service facilitent le lancement du processus de transformation pertinente auprès des prêteurs. »
Divya Iyer, Practice Leader BFSI - HFS Research Analyst