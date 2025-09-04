Écosystème des partenaires cloud de Google 2025

Cognizant a été nommée leader de quatre domaines stratégiques dans le prestigieux rapport ISG Provider Lens™ Google Cloud Partner Ecosystem 2025 pour les États-Unis. Cette distinction consolide sa position de partenaire de confiance pour la transformation des entreprises au contact du cloud et de l'IA.

Google Cloud Professional Services (conseil et migration)

Google Cloud Managed Services

Google Cloud Enterprise Data Infrastructure Services

Google Cloud GenAI and AI Services