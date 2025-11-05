Passer au contenu principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@419ee9ae" Carrières
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@24cfa777" Actualités
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@392fd4c7" Événements
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@77ca5f58" Investisseurs
Plateformes de gestion des soins pour les organismes payeurs
Contact
Cognizant nommé Leader dans l'évaluation PEAK Matrix® des plateformes de gestion des soins pour les organismes payeurs 2025 d'Everest Group®

Cognizant est reconnu pour sa vision inspirante, ses capacités de plateforme de nouvelle génération et son engagement envers l'innovation permanente (automatisation avancée, informations en temps réel et IA générative).

Lire le rapport
Plateformes de gestion des soins pour les organismes payeurs 2025
Retour à la page sur les distinctions