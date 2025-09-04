Passer au contenu principal Skip to footer
Care Management Platforms 2024
Everest classe Cognizant n°1 dans son rapport Care Management Platforms PEAK Matrix® 2024.

« Cognizant propose un portefeuille complet de plateformes de gestion des soins. Chez Cognizant, les clients apprécient la maîtrise des capacités d'intégration et leur approche proactive de la résolution des problèmes. Cela justifie pleinement leur classement de leader dans l'évaluation 2024 Healthcare Care Management Platforms PEAK Matrix® d'Everest Group. »
Priya Sahni, Practice Director chez Everest Group

Lire le rapport
