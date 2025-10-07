Passer au contenu principal Skip to footer
Avasant Multisourcing Service Integration 2025 RadarView
Cognizant nommée leader dans le rapport Avasant Multisourcing Service Integration 2025 RadarView™

Avasant désigne Cognizant comme leader de l’intégration de services de multisourcing. Cette distinction met en lumière notre expertise en matière de stratégies SIAM personnalisées, notre framework SIAMNXT robuste, nos partenariats clé et nos investissements d'envergure dans les AIOps et l'IA générative, notamment notre solution CFS.AI.

Lire le rapport
Badge Avasant Multisourcing Service Integration 2025 RadarView
