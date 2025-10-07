Avasant Global Competency Center (GCC) Services 2025 RadarView

Cognizant a été reconnue leader dans le rapport inaugural RadarViewTM par Avasant sur les services de centre de compétences globales (GCC), avec le score maximal de 5 étoiles sur 5 en termes de maturité de la pratique. Le rapport Avasant souligne l'approche différentiée par Cognizant de la transformation des GCC : « les investissements de Cognizant dans les capacités IA centrées sur les GCC, un solide écosystème de partenaires et une compétence éprouvée en matière d'innovation l'ont positionnée comme leader du secteur. »