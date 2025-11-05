Passer au contenu principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@69012919" Carrières
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@35d2188d" Actualités
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@141f2407" Événements
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@353b6f17" Investisseurs
Services de développement applicatif pour les applications IA 2025
Contact
Cognizant nommé Leader dans l'évaluation PEAK Matrix® des services de développement applicatif pour les applications IA 2025 d'Everest Group

Cette reconnaissance met en valeur nos capacités exhaustives de conseil et d'ingénierie des logiciels basée sur l'IA, notre solide intégration aux domaines et nos investissements continus. Ces derniers participent à l'établissement de propriété intellectuelle réutilisable et d'écosystèmes partenaires éprouvés par des engagements client à succès qui suscitent des initiatives de transformation digitale complexe de bout en bout dans tous les secteurs.

Lire l'étude Consulter la citation de l'analyste
Évaluation PEAK Matrix® des services de développement applicatif pour les applications IA 2025 d'Everest Group
Retour à la page sur les distinctions