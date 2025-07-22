Tech Talks: Engineering AI for impact

De meilleurs résultats avec l'IA

Tech Talks est une série de conversations dynamiques entre des visionnaires de la tech de Cognizant et l'équipe Aston Martin Aramco Formula One, présentée par Rachel Brookes, commentatrice chez Sky Sports. Au cours de ces rencontres, nos leaders révèlent comment l'IA induit une transformation intégrale, du marketing au concept de jumeaux numériques. Cela génère de précieux échanges à l'occasion desquels la grande expertise de Cognizant en matière d'IA sectorielle rencontre la culture de la performance basée sur les données d'Aston Martin Aramco.