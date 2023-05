Technologie

Une bonne stratégie cloud simplifie la complexité. Elle permet des charges de travail à la fois plus productives et évolutives et fait circuler les données comme les informations à l'échelle de votre entreprise en temps réel. Plus qu'une simple infrastructure, le cloud est un catalyseur de création de valeur, d'optimisation des avantages et de mise en œuvre d'un modèle opérationnel de nouvelle génération fonctionnant comme par intuition.