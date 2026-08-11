昨年末に生成AIがビジネス界で話題となって以来、AI導入は「未来に備える」ために不可欠なものと認識されています。この強力なテクノロジーを利用すれば、変化の激しい今日の環境で競争を勝ち抜くためのスピードとアジリティを高め、正確な意思決定を行うことができます。
生成AIの登場以前から、AIの導入は進んでいました。Economist Impactが最近実施した調査によると、回答者が未来への対応力を高めるためにすでに採用した、または採用を予定している技術のトップ6にAIと機械学習 (ML) が挙げられています (図1参照)。コグニザントは、未来に対応した企業になるために必要なこと、また、企業が未来にどの程度対応できているかを定義するために継続的な取り組みを行っています。その一環として、Economist Impactと提携し、さまざまな業界のグローバル企業幹部2,000人を対象に調査を実施しました。(調査の全文は「Ready for anything: what it means to be a modern business.」をご覧ください。
コグニザントのデータ分析によれば、10人中7人近くがAI/MLを最も需要な投資分野として挙げており、今日のビジネスを効果的に進めるためにはAI/MLが不可欠であるとの考えを示しています。