コグニザントとServiceNowの連携によるAIイノベーションの推進

コグニザントの専任チームであるServiceNow Business Groupは、ServiceNowのAIプラットフォームを通じて、AIを活用したソリューションと優れた顧客価値をグローバルに提供しています。

自動車業界のエコシステム

両社の強みを結集し、より優れたサービスを提供します。

コグニザントとServiceNowは、AIを活用した顧客関係管理（CRM）ソリューションを提供し、顧客エンゲージメントを変革します。両社の連携により、サイロ化やマニュアルプロセスを排除し、顧客ロイヤルティの向上、コスト削減、顧客満足度の向上を実現します。ワークフローの自動化とシステム統合により、以下を支援します。

  • サービス運用の高度化とエージェントの生産性向上
  • 先回りしたサポートとセルフサービス体験の実現
  • インテリジェントなAIエージェントによるエンドツーエンドの顧客ジャーニーのオーケストレーション

コグニザントは、飛躍的な生産性向上を実現するServiceNowのAIエージェントで企業を支援します。ビジネス機能全体にわたるインテリジェントなワークフローをオーケストレーションし、数百万規模の自動化機会を特定します。データ、人材、システムに関する基盤評価を実施することで、効果的かつスケーラブルなAI統合の基盤を構築します。AIを活用した自動化により、以下を実現します。

  • 適応性の高いエージェント型ワークフローにより、イノベーションと柔軟性を向上
  • 予測型の生成インテリジェンスを活用した意思決定の改善
  • 自己修復型システムと先回りしたサポートによる効率性の向上

ServiceNowのAIプラットフォームによって強化されたCognizant WorkNEXT™ デジタルワークプレースサービスは、企業が従業員を支援し、従業員のエンゲージメントを高め、能力を最大限に引き出す方法を変革します。既存ツールと互換性のある統合型学習モデルにより、迅速な導入と円滑なオンボーディングを実現します。エクスペリエンス中心の本ソリューションは、以下を可能にします。

  • AIを活用した直感的なセルフサービスによる迅速な問題解決
  • 自動化された自己修復型サポートによる業務中断の最小化
  • 人間のような自然な会話を実現する対話型AI
  • 満足度と生産性を向上させるトータルエクスペリエンスモデル
コグニザント、2025年「ServiceNow Partner of the Year Award」を5部門で受賞

本戦略的パートナーの強みについて詳しくは、以下をご覧ください。

ご相談ください

パートナーシップの力がお客様のビジネスに何をもたらすのか、まずはお話ししてみませんか？

