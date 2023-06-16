ServiceNow

コグニザントとServiceNowの連携によるAIイノベーションの推進
コグニザントの専任チームであるServiceNow Business Groupは、ServiceNowのAIプラットフォームを通じて、AIを活用したソリューションと優れた顧客価値をグローバルに提供しています。
コグニザントとServiceNowは、AIを活用した顧客関係管理（CRM）ソリューションを提供し、顧客エンゲージメントを変革します。両社の連携により、サイロ化やマニュアルプロセスを排除し、顧客ロイヤルティの向上、コスト削減、顧客満足度の向上を実現します。ワークフローの自動化とシステム統合により、以下を支援します。
コグニザントは、飛躍的な生産性向上を実現するServiceNowのAIエージェントで企業を支援します。ビジネス機能全体にわたるインテリジェントなワークフローをオーケストレーションし、数百万規模の自動化機会を特定します。データ、人材、システムに関する基盤評価を実施することで、効果的かつスケーラブルなAI統合の基盤を構築します。AIを活用した自動化により、以下を実現します。
ServiceNowのAIプラットフォームによって強化されたCognizant WorkNEXT™ デジタルワークプレースサービスは、企業が従業員を支援し、従業員のエンゲージメントを高め、能力を最大限に引き出す方法を変革します。既存ツールと互換性のある統合型学習モデルにより、迅速な導入と円滑なオンボーディングを実現します。エクスペリエンス中心の本ソリューションは、以下を可能にします。
