コグニザントは、米国と欧州の「Google Cloud Partner Ecosystem across Implementation and Integration Services, and Data Analytics and Machine Learning」においてリーダーの評価を獲得しました。また、米国の「Managed Services, SAP Workloads and Workspace Services」においてもリーダーの評価を獲得しました。このレポートは、エコシステムにおけるプロバイダの強み、課題、差別化要因を比較したものです。