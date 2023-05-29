コグニザントジャパン - 国際女性デー 2023
2023 年 3 月 8 日の国際女性デーは、女性の社会的、経済的、文化的、政治的功績を称えるために定められた日です。今年のテーマは、「Embrace Equity（平等を受け入れよう）」で、人々がジェンダーの不平や偏見と闘うための行動を呼びかけるものでした。
業界に特化したソリューションと専門性
Belcanが航空宇宙・防衛分野の課題解決を支援します。
ビジネスの生産性・効率性の最大化を支援します。
製造業における競走優位の再構築。
顧客中心のソリューションで成長を加速。
プロセスと戦略の合理化で競争優位性を維持。
多くの患者により優れた治療体験を提供するためのソリューション。
アジリティと成長を促進するデジタルソリューション。
DXにより、アジリティとパフォーマンスに優れたよりインテリジェントな企業を構築。
IoT、機械学習、ブロックチェーンといった最新テクノロジーで競合優位性を確立。
教育テクノロジーとITソリューションを活用した学習体験のパーソナライゼーションンにより、学習の価値を高める。
顧客ロイヤルティを高め、長期的な関係を構築し、収益性の向上につなげる。
スケーラブルなITソリューションと生成AIの導入で、自動車業界の変革を加速。
従来の購買体験を、没入感のある魅力的な体験に変革。
顧客との継続的な関係を維持するための戦略でデジタルカルチャーを構築。
リアルタイムのコンテキストデータに基づく意思決定を実現するコグニザントのデジタルソリューション。
より多くのエネルギーオプションを提供し、コスト削減と顧客満足度向上へとつなげる。
ビジネス成果に直結するデータ & AIソリューションで、目に見える効果を生み出します。
リスクを軽減しながら、デジタルかつパーソナライズされたオンライン保険体験を求める顧客の期待に応える。
顧客満足度の向上とコスト削減を実現するデジタル戦略の構築。
深い業界専門知識で未来に向けた成長を支援。
Belcanが、柔軟性を備えたカスタムソリューションについて解説します。
分断されたAIパイロット導入を、本番運用レベルのエージェントネットワークへと転換するソリューション
AIでチャンスを価値に変える。
インダストリアル・エッジAIの価値を最速で実現。
AI ライフサイクル全体で高い整合性を維持。
企業のパフォーマンスを次のレベルへ
分断されたAIパイロット導入を、本番運用レベルのエージェントネットワークへと転換するソリューション
大規模展開を見据えた、インテリジェントで、コネクテッドかつ自律的な次世代ソリューション
オペレーションの強化と効率向上を支援します。技術的負債を解消し、将来を見据えたアプリケーション・モダナイゼーション・サービスを提供します。
Cognizant Moment™で未来の従業員および顧客体験を最適化。
業務効率の向上、コスト最適化、製品開発の迅速化を実現。
インテリジェントなオーケストレーション、プラットフォーム統合、戦略的パートナーシップを通じて、オペレーションを変革
AI対応のIPAで、企業全体のプロセス・人材・インサイトをつなげます。
ビジネス変革を支える、拡張性と効率性に優れたクラウドソリューション
エンタープライズグレードの加速: AI導入におけるラストマイルの優位性
大きなビジョンを現実の成果へと導く、確かな専門性でさらなる成長を支えます。
AI主導の先制防御で、サイバー脅威に先手を打つ
AI主導のデジタルエンジニアリングでイノベーションを加速
インテリジェンスで、イノベーションを牽引
実績ある次世代ソリューションで、よりセキュアで価値重視のビジネスを実現。
企業の変革を後押しするAIのインサイト
フライホイール戦略で、モダナイゼーションを成功へ導く
堅牢なエージェントを構築するために必要な技術力を強化
優れたAIリーダーシップと導入体制との間にあるギャップを解消。
隔月発行のニュースレターで、AIの最新情報をご覧ください。
コグニザントのエキスパートが、いち早く機会を察知し、変化に先んじるためのアドバイスを提供します。
業界に特化したソリューションと専門性
Belcanが航空宇宙・防衛分野の課題解決を支援します。
ビジネスの生産性・効率性の最大化を支援します。
製造業における競走優位の再構築。
顧客中心のソリューションで成長を加速。
プロセスと戦略の合理化で競争優位性を維持。
ブルーエコノミーを推進するテクノロジーで効率性と持続可能性を向上。
多くの患者により優れた治療体験を提供するためのソリューション。
アジリティと成長を促進するデジタルソリューション。
DXにより、アジリティとパフォーマンスに優れたよりインテリジェントな企業を構築。
IoT、機械学習、ブロックチェーンといった最新テクノロジーで競合優位性を確立。
教育テクノロジーとITソリューションを活用した学習体験のパーソナライゼーションンにより、学習の価値を高める。
顧客ロイヤルティを高め、長期的な関係を構築し、収益性の向上につなげる。
スケーラブルなITソリューションと生成AIの導入で、自動車業界の変革を加速。
従来の購買体験を、没入感のある魅力的な体験に変革。
顧客との継続的な関係を維持するための戦略でデジタルカルチャーを構築。
新たな成長をもたらす製品・サービス・プロセスの革新の戦略策定。
リアルタイムのコンテキストデータに基づく意思決定を実現するコグニザントのデジタルソリューション。
より多くのエネルギーオプションを提供し、コスト削減と顧客満足度向上へとつなげる。
ビジネス成果に直結するデータ & AIソリューションで、目に見える効果を生み出します。
リスクを軽減しながら、デジタルかつパーソナライズされたオンライン保険体験を求める顧客の期待に応える。
顧客満足度の向上とコスト削減を実現するデジタル戦略の構築。
深い業界専門知識で未来に向けた成長を支援。
Belcanが、柔軟性を備えたカスタムソリューションについて解説します。
分断されたAIパイロット導入を、本番運用レベルのエージェントネットワークへと転換するソリューション
AIでチャンスを価値に変える。
インダストリアル・エッジAIの価値を最速で実現。
AI ライフサイクル全体で高い整合性を維持。
企業のパフォーマンスを次のレベルへ
分断されたAIパイロット導入を、本番運用レベルのエージェントネットワークへと転換するソリューション
大規模展開を見据えた、インテリジェントで、コネクテッドかつ自律的な次世代ソリューション
オペレーションの強化と効率向上を支援します。技術的負債を解消し、将来を見据えたアプリケーション・モダナイゼーション・サービスを提供します。
Cognizant Moment™で未来の従業員および顧客体験を最適化。
業務効率の向上、コスト最適化、製品開発の迅速化を実現。
インテリジェントなオーケストレーション、プラットフォーム統合、戦略的パートナーシップを通じて、オペレーションを変革
AI対応のIPAで、企業全体のプロセス・人材・インサイトをつなげます。
ビジネス変革を支える、拡張性と効率性に優れたクラウドソリューション
エンタープライズグレードの加速: AI導入におけるラストマイルの優位性
AI主導の先制防御で、サイバー脅威に先手を打つ
AI主導のデジタルエンジニアリングでイノベーションを加速
インテリジェンスで、イノベーションを牽引
実績ある次世代ソリューションで、よりセキュアで価値重視のビジネスを実現。
企業の変革を後押しするAIのインサイト
フライホイール戦略で、モダナイゼーションを成功へ導く
堅牢なエージェントを構築するために必要な技術力を強化
優れたAIリーダーシップと導入体制との間にあるギャップを解消。
隔月発行のニュースレターで、AIの最新情報をご覧ください。
コグニザントのエキスパートが、いち早く機会を察知し、変化に先んじるためのアドバイスを提供します。
コグニザントジャパン株式会社
2023年03月08日
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2023 年 3 月 8 日の国際女性デーは、女性の社会的、経済的、文化的、政治的功績を称えるために定められた日です。今年のテーマは、「Embrace Equity（平等を受け入れよう）」で、人々がジェンダーの不平や偏見と闘うための行動を呼びかけるものでした。
この日を記念して、Cognizantでも世界各地でお祝いが行われました。Cognizant Japanでは、2023 年 3 月 10 日に全社員が参加できるイベントを本社オフィスとリモート中継を整え実施しました。コグニザントジャパン株式会社COOの澤野真実より、女性の功績を称えることに加えて、社内でのジェンダー平等を強く推進していく行動を実施していくとする、Japan Leadershipからの宣言がありました。
スピーチを以下の通り要約します。
「Cognizant Japanは、すでに多様性がありインクルーシブな環境で社員が活躍してきていることを誇りに思っています。そして、誰もがその価値を認め、尊重されていると感じる環境をさらに整えていくことの重要性を認識しています。私たちは、多様性を受け入れ、平等な機会を提供することで、より大きな成功を収め、社会にポジティブな影響を与えることができると固く信じています。
この日をお祝いするにあたり、平等な権利と正義のために戦ってきた、スーザン・アンソニーさんなどの数えきれない歴史上の多くの女性たちのことを思い、彼女たちの社会に対する変革と貢献活動に感謝したいと思います。
しかし、まだやるべきことがたくさんあるということも忘れてはなりません。女性は、職場でも私生活でも、まだまだ差別、ハラスメントや暴力に直面し続けています。私たちは、すべての女性が尊厳と敬意を持って扱われ、女性の声が聞き入れられ、尊重される世界に向けて、環境の整備と文化醸成の努力を続けていかなければなりません。」
APAC HR HeadのEmily Wongによる「アンコンシャスバイアス」について参加社員を巻き込んだセッションが行われました。Emilyさんは冒頭の基本的な考え方の共有からはじめ、私たちがいかにしてインクルーシブな職職場環境をつくっていけるか、参加者がこれまで受けたり与えたりした経験や偏見について自ら振り返りながら意見交換をするディスカッションを促してくれました。
またイベント中、ソフトドリンク、ワイン、カクテルなどの飲み物やたくさんの食事が用意されていて、女性のみならず参加社員同士の話も弾みました。 このようなイベントは、ジェンダーの平等を促進し、女性に力を与えるために不可欠であると信じています。今後も女性を祝福し、サポートする機会が増えることを楽しみにしています。
コグニザントは多様性を尊重しています。それが私たちの繁栄を助けてくれると信じているからです。私たちの目標は、誰もが共に働き、一人ひとりの意見や経歴を大切に尊重する会社をつくることです。