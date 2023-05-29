コグニザントジャパン - 国際女性デー 2023

この日を記念して、Cognizantでも世界各地でお祝いが行われました。Cognizant Japanでは、2023 年 3 月 10 日に全社員が参加できるイベントを本社オフィスとリモート中継を整え実施しました。コグニザントジャパン株式会社COOの澤野真実より、女性の功績を称えることに加えて、社内でのジェンダー平等を強く推進していく行動を実施していくとする、Japan Leadershipからの宣言がありました。

スピーチを以下の通り要約します。



「Cognizant Japanは、すでに多様性がありインクルーシブな環境で社員が活躍してきていることを誇りに思っています。そして、誰もがその価値を認め、尊重されていると感じる環境をさらに整えていくことの重要性を認識しています。私たちは、多様性を受け入れ、平等な機会を提供することで、より大きな成功を収め、社会にポジティブな影響を与えることができると固く信じています。

この日をお祝いするにあたり、平等な権利と正義のために戦ってきた、スーザン・アンソニーさんなどの数えきれない歴史上の多くの女性たちのことを思い、彼女たちの社会に対する変革と貢献活動に感謝したいと思います。

しかし、まだやるべきことがたくさんあるということも忘れてはなりません。女性は、職場でも私生活でも、まだまだ差別、ハラスメントや暴力に直面し続けています。私たちは、すべての女性が尊厳と敬意を持って扱われ、女性の声が聞き入れられ、尊重される世界に向けて、環境の整備と文化醸成の努力を続けていかなければなりません。」