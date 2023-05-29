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コグニザントジャパン ブログ
コグニザントジャパン - 国際女性デー 2023

2023 年 3 月 8 日の国際女性デーは、女性の社会的、経済的、文化的、政治的功績を称えるために定められた日です。今年のテーマは、「Embrace Equity（平等を受け入れよう）」で、人々がジェンダーの不平や偏見と闘うための行動を呼びかけるものでした。

この日を記念して、Cognizantでも世界各地でお祝いが行われました。Cognizant Japanでは、2023 年 3 月 10 日に全社員が参加できるイベントを本社オフィスとリモート中継を整え実施しました。コグニザントジャパン株式会社COOの澤野真実より、女性の功績を称えることに加えて、社内でのジェンダー平等を強く推進していく行動を実施していくとする、Japan Leadershipからの宣言がありました。

スピーチを以下の通り要約します。

「Cognizant Japanは、すでに多様性がありインクルーシブな環境で社員が活躍してきていることを誇りに思っています。そして、誰もがその価値を認め、尊重されていると感じる環境をさらに整えていくことの重要性を認識しています。私たちは、多様性を受け入れ、平等な機会を提供することで、より大きな成功を収め、社会にポジティブな影響を与えることができると固く信じています。

この日をお祝いするにあたり、平等な権利と正義のために戦ってきた、スーザン・アンソニーさんなどの数えきれない歴史上の多くの女性たちのことを思い、彼女たちの社会に対する変革と貢献活動に感謝したいと思います。

しかし、まだやるべきことがたくさんあるということも忘れてはなりません。女性は、職場でも私生活でも、まだまだ差別、ハラスメントや暴力に直面し続けています。私たちは、すべての女性が尊厳と敬意を持って扱われ、女性の声が聞き入れられ、尊重される世界に向けて、環境の整備と文化醸成の努力を続けていかなければなりません。」

APAC HR HeadのEmily Wongによる「アンコンシャスバイアス」について参加社員を巻き込んだセッションが行われました。Emilyさんは冒頭の基本的な考え方の共有からはじめ、私たちがいかにしてインクルーシブな職職場環境をつくっていけるか、参加者がこれまで受けたり与えたりした経験や偏見について自ら振り返りながら意見交換をするディスカッションを促してくれました。

またイベント中、ソフトドリンク、ワイン、カクテルなどの飲み物やたくさんの食事が用意されていて、女性のみならず参加社員同士の話も弾みました。 このようなイベントは、ジェンダーの平等を促進し、女性に力を与えるために不可欠であると信じています。今後も女性を祝福し、サポートする機会が増えることを楽しみにしています。

コグニザントは多様性を尊重しています。それが私たちの繁栄を助けてくれると信じているからです。私たちの目標は、誰もが共に働き、一人ひとりの意見や経歴を大切に尊重する会社をつくることです。

この記事の投稿者

コグニザントジャパン株式会社

マーケティング部

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