私たちのアプローチ

同社は、従業員向けITサービスデスク業務を抜本的に見直す必要性を感じ、コグニザントのRetailTechチームに改善を依頼しました。当初はシステム/データベース管理サポートいう限定的な要件から着手。まずサービスデリバリにプラットフォームベースのアプローチを適用し、IT運用から得られた情報を活用して、人力が絡むプロセスやリクエストを自動化しました。また、Ayehu eyeShare や UiPath RPA (ロボティックプロセスオートメーション)など、業界標準ツールを用いたITセルフサービスポータルを導入し、スタッフがハードウェアベンダーに直接消耗品を注文したり、チケットを割り当てたりできるようにしました。こうした反復する定常リクエストをセルフサービスポータルに振り分けることで、人手を介すことなく、全体の11％にあたる相談に低コストで対処することを可能にしました。次に、ITに関連するすべての相談に対応する統合エクスペリエンスデスクを導入し、電話、チャット、Web、モバイルなどあらゆるチャネルで対応/解決時間を統一しました。