CoreLogic社、ITトレーニングプログラムを最新化

ビジネス成果

コグニザントのデジタルラーニングチームは、クラウドイネーブルメントGCPファンダメンタルズ・プログラムの初年度に、パイロットと3つのライブ・コホート・トレーニングプログラムを展開。新プログラム実施前の4年間でトレーニングを修了した従業員は86人でしたが、現在までに223人に増加。プログラムの成功が経営陣に知れ渡り、複数のシニアリーダーから高い評価を受けています。

プログラムのクラスモデレーション・アプローチは、オンライン学習における効果的かつ包括的なサポートにおいて大きな成果を残しました。当社のCoreLogicイネーブルメントチームの協力的な取り組みが、教育技術およびデジタルコンテンツのリーダーであるVitalSource® Technologies, Inc.から認められ、2024年のIntrepid Momentum Awardにおいて「最優秀クラスモデレーション賞 (the Best Moderation of a Class)」を受賞しました。