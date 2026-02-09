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2026 年世界经济论坛年会

观点

New work, new world

我们的最新研究估算了 2026 年受 AI 潜在影响的美国劳动力总值。研究结论足以颠覆认知。

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4.5 万亿美元

最新洞见

我们的领导者分享观点，探讨 AI 改善个人生活、社区和更广泛社会的机遇。

构筑工作新时代的技能体系

Cognizant 与 WEF 的研究合作

随着 AI 与数据重塑经济格局，我们提出了一种实践框架，旨在针对面向未来的劳动力，开展数字化人才的评估、培养与资质认证。

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世界经济论坛标识
AI 并非泡沫 — 而是价值 4.5 万亿美元、蓄势待发的规模化产业

我们的研究足以让最激进的“AI 泡沫”投机论者冷静反思。这里介绍了企业缩小“AI 价值缺口”的三种方式。

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一名西装革履的男子手持平板电脑，正在研究面前屏幕上的数字显示
实时 AI 治理：当下竞争的必要条件

在 AI 不断演进的世界中，持续且智能的治理将成为你的下一个竞争优势。这里介绍了三种起步方法。

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直立的、独立的白炽灯泡，灯泡周围布满了网状线条，灯泡周围摆放着几个骰子，每个骰子上都有一个人形图标
数字技能助力企业与员工共同蓬勃发展

提升员工的数字化素养不仅有利于商业发展，更已成为实现个体繁荣与社会韧性的强力引擎。

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四个人坐在一起开会，面前的桌子上放着打开的笔记本电脑
CFO 的 AI 投资指南

CFO 为何必须追问成本、权责归属及目标，以确保 AI 交付预期的组织成果。

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正在开会的商务员工
智能体 AI 为何是企业韧性的转折点

多智能体通过跨部门协作与直观推理，打破固有成规。

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沿窗摆放的长桌及一棵茁壮成长的盆栽棕榈树
大规模实施氛围编程，转型为 AI 优先的运营方式

在创下“最大规模在线生成式 AI 黑客松”吉尼斯世界纪录 (GUINNESS WORLD RECORDS™) 后，我们构建了一套蓝图，助力加速 AI 转型。

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两位同事看着电脑屏幕，面露微笑在讨论着什么
“首席”级高管协作造就数字化优势

在 AI 时代，明确技术决策的协作时机、对象与方式，能够释放转型增长并实现共同成功。

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三位同事站在桌前，在专注地处理一些文件

解决方案与计划

我们提供 360 度全方位负责任 AI 方案，帮助我们释放 AI 的惊人潜力，并为客户及社区协作制定未来路线。

Agent Foundry

Cognizant 的 Agent Foundry 将孤立的 AI 试点转化为覆盖公司全部业务且具备思考、行动与学习能力的生产级智能体网络。

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几位年轻员工站着，听一位坐着的资深人士与他们交谈
Cognizant Ignition™

借助 Cognizant Ignition 智能工具与框架套件，以敏捷、精准、一致且兼顾成本效益的方式，实现数据与分析平台的现代化。

探索我们的工作
一位正在做商务演示的女士
百万人才 AI 赋能培训计划

通过突破性的培训计划 Synapse，我们正在积极构筑未来的劳动力体系，并助力专业人士积极拥抱变革。

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塑造 AI 赋能的未来

我们的 AI 准则旨在确保在整个 AI 生命周期中，促进对人类及环境的信任与尊重。

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戴着虚拟现实头盔的年轻男性，他的三位同事正在观看显示器。

2025 年 Cognizant 达沃斯论坛亮点撷英

倾听 Cognizant 领导团队在 2025 世界经济论坛年会上分享的深入洞见，了解 AI 如何重塑未来，并跨越行业与国界推动创新。

Ravi Kumar：拥抱 AI

Cognizant 首席执行官 Ravi Kumar 探讨了公司在拥抱并加速 AI 进程中的独特优势。

Babak Hodjat：Neuro® AI 演示

Cognizant AI 首席技术官 Babak Hodjat 在 2025 年达沃斯年会现场展示了 Cognizant 决策平台 — Neuro AI 2.3：多智能体版。

负责任 AI 的发展演化

Cognizant 首席负责任 AI 官 Amir Banifatemi 探讨信任与负责任的 AI。

负责任的 AI 与目标

Cognizant 首席执行官 Ravi Kumar 探讨了 AI 颠覆世界的方式。

超越 AI 基本盘，力求卓越

利用 AI 的原生力量超越预期，并将其转化为能够惊艳用户、实现规模化回报的企业级解决方案。

参观我们的达沃斯品牌馆

Cognizant 在世界经济论坛上的品牌馆位于 Merantix 和 Central Sporthotel 之间的 Promenade 68 号。

Cognizant 在达沃斯的品牌馆。瑞士