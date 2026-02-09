2026 年世界经济论坛年会

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作为 World Economic Forum 的战略合作伙伴，我们凭借专业知识和深度洞察助力决策，就科技进步、教育和医疗普惠等复杂的全球性问题提供指导。
2026 年 1 月 19-23 日 | 瑞士达沃斯-克洛斯特斯
情境即一切。更深入地洞悉我们的思考方式、工作模式及自我定义，我们就能找到有益于商业亦造福世界的解决方案。
观点
我们的最新研究估算了 2026 年受 AI 潜在影响的美国劳动力总值。研究结论足以颠覆认知。
我们的领导者分享观点，探讨 AI 改善个人生活、社区和更广泛社会的机遇。
Cognizant 与 WEF 的研究合作
随着 AI 与数据重塑经济格局，我们提出了一种实践框架，旨在针对面向未来的劳动力，开展数字化人才的评估、培养与资质认证。
我们的研究足以让最激进的“AI 泡沫”投机论者冷静反思。这里介绍了企业缩小“AI 价值缺口”的三种方式。
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提升员工的数字化素养不仅有利于商业发展，更已成为实现个体繁荣与社会韧性的强力引擎。
CFO 为何必须追问成本、权责归属及目标，以确保 AI 交付预期的组织成果。
多智能体通过跨部门协作与直观推理，打破固有成规。
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在 AI 时代，明确技术决策的协作时机、对象与方式，能够释放转型增长并实现共同成功。
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我们的 AI 准则旨在确保在整个 AI 生命周期中，促进对人类及环境的信任与尊重。
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Cognizant 首席执行官 Ravi Kumar 探讨了公司在拥抱并加速 AI 进程中的独特优势。
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Cognizant 首席负责任 AI 官 Amir Banifatemi 探讨信任与负责任的 AI。
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