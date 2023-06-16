Cognizant Neuro AI Enterprise Core

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利用“探索工坊”及“固定费用 MVP”等多种灵活的合作模式，我们在降低风险的同时加速 AI 的普及速度。工业化的生成式 AI 交付与基于智能体的执行，不仅缩短了价值转化周期，更确保了卓越的运营表现

针对在全企业范围内进行扩展的组织，我们提供稳健的架构、治理及可选的价值实现办办公室支持，以确保部署的一致性、影响力的可衡量性以及持续的优化改进。