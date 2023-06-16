Cognizant Neuro AI Enterprise Core
以人为本的 AI，为企业注入强大力量
我们的客户已采用该平台并取得了显著成效
支持智能体 AI 在多种异构企业平台之间顺畅运行，不必干扰现有系统投资
为财务、IT 运营、供应链及人力资本管理提供集中的实时洞察与智能监管
利用可复用的预构建置智能体，结合认知推理技术，实现上下文感知型决策，加速 AI 落地
确保智能体与核心企业系统安全、无缝地集成，实现端到端的流程编排
嵌入基于角色的访问控制、策略执行及可审计性，确保自主化运行过程安全负责
提供企业级控制措施，在保持符合负责任 AI 理念、维护信任的同时，支持智能体解决方案的持续规模化扩展
面向企业全域 AI 的统一架构
Cognizant Neuro AI Enterprise Core 平台基于三大核心支柱构建，全面保障企业级 AI 运营体系实现稳定可控的规模化扩展与高效复用：
携手共筑企业 AI 的规模化成功之路
Cognizant Neuro AI Enterprise Core 平台帮您辨别影响力出众的 AI 机遇，并规划清晰、可落地的转型路线图，我们的咨询导向型方法确保每一项举措都与战略优先任务保持一致，造就意义深远的业务成果。
利用“探索工坊”及“固定费用 MVP”等多种灵活的合作模式，我们在降低风险的同时加速 AI 的普及速度。工业化的生成式 AI 交付与基于智能体的执行，不仅缩短了价值转化周期，更确保了卓越的运营表现
针对在全企业范围内进行扩展的组织，我们提供稳健的架构、治理及可选的价值实现办办公室支持，以确保部署的一致性、影响力的可衡量性以及持续的优化改进。
准备好解锁企业 AI 的力量了吗？
我们的专家随时待命，助您加速创新、简化运营，并满怀信心地完成 AI 的大规模落地。欢迎联系我们开启对话，探索定制化解决方案或预约战略会议。让我们携手共创未来。