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Cognizant Neuro AI Enterprise Core
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以无缝智能实现规模化落地

当前，各大企业正全面加速 AI 的落地进程。然而，要想真正实现规模化的业务效益，仅凭单一的模型远远不够，企业需要的是能够跨应用无缝协同运行的全局智能。Cognizant Neuro® AI Enterprise Core 专为统一企业 AI 环境而生，通过受治理、支持互操作的编排层，贯通 ERP、SaaS 及定制化系统。
该平台依托 Cognizant 的现代工程设计基础，旨在缩短价值转化周期、简化集成流程，并为全企业范围内的 AI 采用提供结构、一致性与安全保障。

以人为本的 AI，为企业注入强大力量

统一的企业智能

通过深度的系统互操作性，实现 ERP、SaaS 与企业应用间的 AI 无缝连接。

深色背景下，鲜艳的抽象光轨交织旋绕，营造出动感且充满活力的视觉效果。
多智能体编排

通过协调且受控的智能体执行，驱动跨职能工作流

一名身着职业装的女士凝视着显示数据或信息的大屏幕。
企业级扩展与治理

内置控制、安全与合规机制，助力 AI 从试点阶段顺利迈进到生产环境

黑色背景中指纹细节的特写图。

我们的客户已采用该平台并取得了显著成效

支持智能体 AI 在多种异构企业平台之间顺畅运行，不必干扰现有系统投资

为财务、IT 运营、供应链及人力资本管理提供集中的实时洞察与智能监管

利用可复用的预构建置智能体，结合认知推理技术，实现上下文感知型决策，加速 AI 落地

确保智能体与核心企业系统安全、无缝地集成，实现端到端的流程编排

嵌入基于角色的访问控制、策略执行及可审计性，确保自主化运行过程安全负责

提供企业级控制措施，在保持符合负责任 AI 理念、维护信任的同时，支持智能体解决方案的持续规模化扩展

面向企业全域 AI 的统一架构

面向企业全域 AI 的统一架构

Cognizant Neuro AI Enterprise Core 平台基于三大核心支柱构建，全面保障企业级 AI 运营体系实现稳定可控的规模化扩展与高效复用：

服务目录，提供全面的 AI 服务存储库与 MCP 集成，实现资源的快速访问与复用
集中化、结构化的流程智能体工作台，为工作流提供一致性、治理能力以及流程智能
多智能体编排，配合 Neuro AI 多智能体加速器驱动的高级智能体网络，实现复杂企业工作流的协调、智能与自主执行

携手共筑企业 AI 的规模化成功之路

Cognizant Neuro AI Enterprise Core 平台帮您辨别影响力出众的 AI 机遇，并规划清晰、可落地的转型路线图，我们的咨询导向型方法确保每一项举措都与战略优先任务保持一致，造就意义深远的业务成果。

利用“探索工坊”及“固定费用 MVP”等多种灵活的合作模式，我们在降低风险的同时加速 AI 的普及速度。工业化的生成式 AI 交付与基于智能体的执行，不仅缩短了价值转化周期，更确保了卓越的运营表现

针对在全企业范围内进行扩展的组织，我们提供稳健的架构、治理及可选的价值实现办办公室支持，以确保部署的一致性、影响力的可衡量性以及持续的优化改进。

准备好解锁企业 AI 的力量了吗？

我们的专家随时待命，助您加速创新、简化运营，并满怀信心地完成 AI 的大规模落地。欢迎联系我们开启对话，探索定制化解决方案或预约战略会议。让我们携手共创未来。

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