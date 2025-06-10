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2025 年度 Workday 销售合作伙伴 - 亚太地区
2025 年度 Workday 销售合作伙伴 - 亚太地区

Cognizant 凭借在亚太地区的出色销售业绩和业务影响力，被 Workday 评为 2025 年度亚太地区销售合作伙伴。

2025 年度 Workday 销售合作伙伴 - 亚太地区
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