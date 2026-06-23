跳至主要内容 Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@f7ebbef" 职业
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@67bc480c" 新闻中心
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@6d748980" 活动
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@37f2acf0" 投资者关系
2025 年 Syndigo 新星奖
新星奖

Cognizant 荣获 2025 年 Syndigo 新星奖。该奖项认可了我们强劲的发展势头、创新能力，以及在帮助客户利用 Syndigo 产品与数据管理服务、规模化驱动 AI 就绪型转型方面日益扩大的影响力。

2025 年 Syndigo 新星奖
返回“荣誉”页面