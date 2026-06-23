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Syndigo 2025 年度全球解决方案集成商合作伙伴
2025 年度全球解决方案集成商合作伙伴

Cognizant 荣获“2025 年度 Syndigo 全球解决方案集成商合作伙伴”，这突显了我们在利用 Syndigo 业界领先的平台、交付面向 AI 就绪的企业级产品与数据管理解决方案方面的领导地位。

Syndigo 2025 年度全球解决方案集成商合作伙伴
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