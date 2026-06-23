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2026 年 Reltio 数据驱动奖
年度传统系统现代化合作伙伴

在 2026 年 Reltio 数据驱动奖的评选中，我们荣获“年度传统旧系统现代化合作伙伴”称号，这突显了我们致力于推动客户生态系统现代化，并通过创新与值得信赖的合作关系交付持久价值的决心。

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