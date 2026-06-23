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2026 年 ISG Provider Lens® 全球能力中心 (GCC) 服务
Cognizant 在 2026 年 ISG Provider Lens® 全球能力中心 (GCC) 服务报告中被评为“领导者”

Information Services Group (ISG) 是全球领先的、以 AI 为中心的技术研究与咨询公司，在该公司发布的《2026 年 ISG Provider Lens® 全球能力中心 (GCC) 服务》报告中，Cognizant 斩获“设计与部署”以及“优化与增强”两大象限的“领导者”称号。这一认可凸显了 Cognizant 贯穿 GCC 完整生命周期的、全面的 AI 原生能力——从早期的战略规划与设立，直至持续的转型深化与价值创造。Cognizant 的 AI Builder 策略将全栈式、具备上下文感知能力的 AI 解决方案深植于运营模式、平台架构及日常业务中，助力客户成功跨越从 AI 投资到可衡量企业成果的鸿沟。

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Cognizant—全球能力中心 (GCC) 服务
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