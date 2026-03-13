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ISG Provider Lens™ — 亚太地区、欧洲和美国 AI 驱动型应用开发外包（AI 驱动型 ADM 服务）
在 2025 年 ISG Provider Lens™ — 亚太地区、欧洲和美国 AI 驱动型应用开发外包（AI 驱动型 ADM 服务）中，Cognizant 被评为“领导者”

我们相信，这一认可充分体现了我们在 AI 驱动型应用开发和现代工程方面的实力，让我们能够帮助客户更快地获得商业价值。我们结合深厚的行业专业底蕴，以及 Cognizant Neuro® AI Engineering、Flowsource™ 和 Skygrade™ 等 AI 赋能型专有平台，交付安全、可扩展的创新。我们的“AI 优先”交付模式以生成式 AI 工程和智能体 AI 编排技术为后盾，支持各行各业的客户加速应用开发、实现敏捷性，并大规模提供切实可衡量的成果。

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