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2025 年度 ISG EMEA Paragon™ 可持续发展奖项得主
Cognizant 与 Stena Bulk 联袂荣获 2025 年度 ISG EMEA Paragon™ 可持续发展奖

Stena Bulk 与 Cognizant 凭借 STORM 计划在 ISG Paragon™ 奖评选中共同获得认可，展示了应用 AI 如何提升预测精确度、降低碳排放并增强海事领域的行业韧性。

查看案例研究
2025 年度 ISG EMEA Paragon™ 可持续发展奖徽章
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