2025 年 Informatica 全球合作伙伴奖

在 2025 年 Informatica 全球合作伙伴奖评选中，Cognizant 荣膺“年度全球现代化合作伙伴”。这一殊荣彰显了我们致力于加速数字化转型、推动数据平台现代化升级，并为客户解锁云端战略价值的坚定承诺。