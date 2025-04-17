Human Rights Campaign Foundation，企业平等指数 100 分

美洲
中东
欧洲
亚太地区
输入主题服务或产品，然后按 Enter 键进行搜索
常见搜索：
中国
化繁为简，管控风险，激发创造力，高效实现AI优先的数字化转型。
缩小数字鸿沟，赋予用户权力，并通过人机协作的新方式改变业务和工作模式。
在 Human Rights Campaign Foundation 的 2023-2024 年度企业平等指数（Corporate Equality Index，CEI）评估中，Cognizant 获得了 100 分的耀眼成绩。该指数是美国领先的基准评估调查，用于衡量与 LGBTQ+ 工作场所平等相关的企业政策和实践。
2023 年度 CEI 的结果表明了各公司推行 LGBTQ+ 友好型工作场所政策的情况。Cognizant 竭力满足 CEI 的所有标准，从而赢得了 100 分，荣获平等 100 分奖：LGBTQ+ 工作场所包容性领导者 (Equality 100 Award: Leader in LGBTQ+ Workplace Inclusion)。
我希望 Cognizant 根据以上提供的信息与我联系。我同意按照隐私声明中所述处理我的个人数据。
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
我们会尽快与您联系。
请再试一次，或将您的询问发布到inquiry@cognizant.com。
Cognizant高知特
扫一扫，关注我们