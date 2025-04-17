Human Rights Campaign Foundation，企业平等指数 100 分

在 Human Rights Campaign Foundation 的 2023-2024 年度企业平等指数（Corporate Equality Index，CEI）评估中，Cognizant 获得了 100 分的耀眼成绩。该指数是美国领先的基准评估调查，用于衡量与 LGBTQ+ 工作场所平等相关的企业政策和实践。

2023 年度 CEI 的结果表明了各公司推行 LGBTQ+ 友好型工作场所政策的情况。Cognizant 竭力满足 CEI 的所有标准，从而赢得了 100 分，荣获平等 100 分奖：LGBTQ+ 工作场所包容性领导者 (Equality 100 Award: Leader in LGBTQ+ Workplace Inclusion)。