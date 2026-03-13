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2025 年最佳商业银行服务提供商
HFS Research 在《最佳商业银行服务提供商》报告中将 Cognizant 评为 Horizon 3 市场领导者

Cognizant 凭借通过生态系统转型推动增长、解锁全新价值来源的能力获得认可。

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Cognizant 在 HFS Research 的《最佳商业银行服务提供商》报告中荣获“Horizon 3 市场领导者”徽章
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