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年度全球系统集成商创新合作伙伴
年度全球系统集成商创新合作伙伴

在 2025 年 Qlik 全球合作伙伴奖评选中，Cognizant 被评为“年度全球系统集成商创新合作伙伴”，这一荣誉再次印证了我们在商业智能领域的坚定承诺与深厚专长。

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