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2025 年多流程人力资源外包服务 PEAK Matrix® 评估
Cognizant 在 2025 年 Everest Group 多流程人力资源外包服务 PEAK Matrix® 评估中被评为“主要竞争者”

Everest Group 对 Cognizant 在超过 25 个国家/地区提供端到端 MPHRO 服务的强大能力表示了认可。

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Cognizant 在 2025 年 Everest Group 多流程人力资源外包服务 PEAK Matrix® 评估中荣获“主要竞争者”徽章
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