Everest Group 2025 年数字化转型咨询服务 PEAK Matrix® 评估

Cognizant 在 Everest Group 的 2025 年数字化转型咨询服务 PEAK Matrix® 评估中被评为“领导者”，在 18 家参与评估的服务提供商中位列第一梯队。这一殊荣彰显了 Cognizant 在供应链、财务和人力资源等核心业务职能中将咨询建议与技术执行深度融合的卓越实力，Cognizant 在 AI 和平台领域的投入也获得了高度认可。