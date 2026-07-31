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Cognizant 在 Everest Group 2025 年 ServiceNow 服务 PEAK Matrix® 评估中获评“领导者”
Cognizant 在 Everest Group 2025 年 ServiceNow 服务 PEAK Matrix® 评估中获评“领导者”

Everest Group 将 Cognizant 评为其 2025 年 ServiceNow 服务 PEAK Matrix® 评估的领导者。这一认可彰显了 Cognizant 管理大规模、高度复杂的端到端 ServiceNow 服务的卓越能力，而这得益于其强大的交付网络、稳健的合作伙伴生态系统，以及对由 AI 赋能的企业转型的不懈承诺。

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