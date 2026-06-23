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Everest Group 在 2026 年智能体流程自动化 (APA) 解决方案 PEAK Matrix® 评估中将 Cognizant 评为“领导者”
Everest Group 在 2026 年智能体流程自动化 (APA) 解决方案 PEAK Matrix® 评估中将 Cognizant 评为“领导者”

我们的核心竞争优势源自 Cognizant Neuro® AI 套件、端到端自动化专长以及生态系统合作伙伴关系。

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Everest Group 在 2026 年智能体流程自动化 (APA) 解决方案 PEAK Matrix® 评估中将 Cognizant 评为“领导者”
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