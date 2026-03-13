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Best in KLAS 理赔与管理平台（支付方）
Best in KLAS 理赔与管理平台（支付方）

在《2026 年度 Best in KLAS》报告中，Cognizant 在“理赔与管理平台（支付方）”细分领域排名第一。此奖项评估了客户与 Cognizant 互动的体验以及 TriZetto 医疗保健产品的使用，考察的领域包括文化、忠诚度、运营、产品、关系、价值和市场活力。

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