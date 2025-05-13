Adobe 合作伙伴奖项

Cognizant 在 IDC MarketScape 发布的《全球 Adobe Experience Cloud 专业服务 2024-2025 年度供应商评估》报告（文档号：#US51741024，2024 年 12 月）中被评为“领导者”。在这份报告中，IDC MarketScape 依据定量和定性分析对 Adobe Experience Cloud 专业服务领域的供应商进行了评估。