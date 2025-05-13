跳至主要内容 Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@14e381e8" 职业
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@4df5068" 新闻中心
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@61408998" 活动
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@1e029a25" 投资者关系
Adobe 合作伙伴奖项

合作伙伴的高标准要求，是我们前行的动力。

我们的合作伙伴深谙卓越品质的内涵。对于能够获得业界同行的认可，证明我们恪守至高的行业标准，我们倍感自豪。

IDC MarketScape 领导者

Cognizant 在 IDC MarketScape 发布的《全球 Adobe Experience Cloud 专业服务 2024-2025 年度供应商评估》报告（文档号：#US51741024，2024 年 12 月）中被评为“领导者”。在这份报告中，IDC MarketScape 依据定量和定性分析对 Adobe Experience Cloud 专业服务领域的供应商进行了评估。

了解更多 查看摘要
IDC 徽标
2025 年度 Adobe 中欧地区数字体验合作伙伴

Cognizant 荣获“2025 年度 Adobe 中欧地区数字体验合作伙伴”。这一奖项旨在表彰那些为 Adobe 的成功做出重大贡献，并致力于提升全球品牌客户体验的公司。

了解更多
Adobe 白金解决方案合作伙伴 2025 年度解决方案合作伙伴 数字体验 中欧地区